С 15 по 17 февраля в Ледовом дворце «Мари-Турек» прошел региональный этап турнира Приволжского федерального округа «Золотая шайба», который объединил более 200 юных спортсменов. В хоккейных поединках участвовали ребята в возрасте от 10 до 15 лет.В первый день соревнований на лед вышли самые юные хоккеисты 2006-2007 года рождения. Лидером в младшей группе стала команда «Илеть» из г. Волжска. Второе место заняла команда «Юшут», представляющая п. Мочалище. Замкнула пьедестал команда «Каскад» из г. Волжска.16 февраля на льду состязались ребята средней возрастной группы – 12-13 лет. Здесь, как и в младшей группе, победителями стала команда «Илеть» из г. Волжска. На втором месте оказались ребята из команды «Восток» п. Мари-Турек, а на третьем – «Юшут» п.Мочалище.В последний день турнира на льду сошлись хоккеисты старшей возрастной группы 14-15 лет. Первое место завоевала команда «Каскад» г. Волжск, второе – «Газовик» п. Морки, третье – «Восток» п. Мари-Турек.Команда-победитель в каждой возрастной категории получила сертификат на сумму 100 тысяч рублей на покупку хоккейной амуниции и улучшение материально-технической базы команды, а за второе место – сертификат на 50 тысяч. Кроме того, всем командам, занявшим призовые места, были вручены сертификаты на приобретение комплекта новых клюшек.Не остались в стороне и тренеры, которые смогли мастерски подготовить ребят к соревнованиям. Лучшим из них были вручены денежные сертификаты на сумму 10 тысяч рублей. Такое значительное материальное поощрение стало возможным благодаря поддержке Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО.Команды от каждой возрастной группы, возглавившие пьедестал, совсем скоро отправятся на финальный этап соревнований, который пройдет в г. Сочи с 24 марта по 1 апреля текущего года.Тренер команд-победителей из г. Волжска Антон Ларин считает победу результатом упорных многолетних тренировок:

- С ребятами я занимаюсь уже не один год – большинство из них встали на лед еще в 5-6 лет. Выигрываем турнир мы уже не первый раз – в прошлом году мы тоже ездили в Сочи и, надо сказать, показали неплохой результат. Для самих мальчишек победы в таких турнирах очень много значат – они заставляют постоянно держать планку и дают стимул к самосовершенствованию.

Напомним, что проект по поддержке массового детского и юношеского хоккея в регионах Приволжского федерального округа реализуется под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Главной задачей соревнований является привлечение к занятиям хоккеем большего числа молодежи, а также повышение уровня материально-технической базы.