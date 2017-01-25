Сегодня, 21 февраля 2017 года, Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе, поданной юристами Комитета против пыток в интересах йошкаролинца Сурена Овакимяна, которого в 2007-ом году избили сотрудники милиции, требуя признания в совершении убийства. Страсбургские судьи признали, что Россия нарушила в отношении Овакимян несколько статей Европейской конвенции, и присудили ему компенсацию в размере 24 000 евро.Напомним, 1 марта 2008 года в представительство межрегионального Комитета против пыток в Республике Марий Эл за юридической помощью обратилась Мария Овакимян. Она сообщила правозащитникам, что её брата Сурена избили сотрудники милиции, требуя от него признания в совершении преступления.По словам Овакимяна, 7 сентября 2007 года сотрудники милиции вывезли его за пределы Йошкар-Олы и начали пытать. Экзекуцию неизвестные периодически прерывали, спрашивая Сурена, готов ли тот пойти на их условия. Что это были за «условия», Сурену, однако, не разъяснили. Не добившись желаемого, милиционеры прицепили провода к пальцам рук Овакимяна и стали пускать по ним ток, с каждым разом увеличивая разряд. В конце концов, не выдержав истязаний, Сурен сказал, что готов на любые условия, которые ему предложат. После этого мужчину повезли в Йошкар-Олу, доставили в прокуратуру города на допрос. Но от дачи показаний Овакимян отказался, и его отправили в изолятор временного содержания.Как сообщил заявитель, на следующий день его вновь доставили к следователю, где, наконец, объяснили, что он подозревается в совершении убийства. Не согласившись писать явку с повинной, задержанный снова оказался за пределами Йошкар-Олы. Там его еще раз избили, бросили в яму, накинули на шею автомобильный трос и стали душить. Не выдержав, Овакимян согласился дать признательные показания. На допросе в прокуратуре он подписал все протоколы и был помещен в изолятор.Все телесные повреждения, полученные заявителем, были зафиксированы врачами. При первом водворении Овакимяна в изолятор временного содержания у него были обнаружены многочисленные опухоли, гематомы и ссадины по всему телу. При осмотре в медсанчасти следственного изолятора № 12/1, проведенном 9 сентября 2007 года, у Сурена были обнаружены телесные повреждения, отличные от обнаруженных при первом осмотре, в частности, на шее в области кадыка был кровоподтек красного цвета линейной формы около 8 сантиметров длиной.5 ноября 2008 года в отношении Сурена Овакимяна был вынесен обвинительный приговор, и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет.В свою очередь, юристы Комитета против пыток, исчерпав возможные механизмы защиты прав Овакимяна на национальном уровне, в 2008 году направили жалобу в Европейский суд по правам человека, которая была коммуницирована 31 августа 2011 года.20 марта 2012 года Уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека Георгий Матюшкин подписал Меморандум, которым признал нарушение властями РФ ст. 3 («Запрет пыток»), 5 («Право на свободу и личную неприкосновенность») и 13 («Право на эффективное средство правовой защиты») Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в отношении Сурена Овакимяна.Несмотря на это, уголовное дело о применении насилия в отношении Овакимяна до сих пор так и не возбуждено. В течение девяти лет следователи республиканского Следственного управления вынесли десять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Причем последние три «отказные» постановления были вынесены после того, как Российская Федерация признала нарушения статей Европейской конвенции в отношении Овакимяна.Сегодня Европейский суд по правам человека вынес постановление по этой жалобе. Страсбургские судьи установили нарушение статей 3, 5 и 13 Конвенции. В связи с этим Сурену Овакимяну была присуждена компенсация морального вреда в размере 24 000 евро.

«В сегодняшнем постановлении Европейский суд указал, помимо прочего, что национальные суды, прекратив производство по жалобе Овакимяна на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту пыток, не применили международные стандарты и лишили его правовых средств добиваться проведения эффективного расследования», – комментирует юрист Комитета по предотвращению пыток Екатерина Ванслова.

«Теперь мы намерены обратиться в адрес руководителя республиканского Следственного управления Олега Доронина с требованием возбуждения уголовного дела и расследования обстоятельств избиения Сурена Овакимяна сотрудниками милиции. Также мы обратимся в Следственный комитет и в Генеральную прокуратуру с просьбой провести служебную проверку в отношении должностных лиц республиканских прокуратуры и Следственного управления, которые на протяжении девяти лет не предприняли действенных мер для восстановления нарушенных прав Овакимяна», – подчеркивает юрист Комитета по предотвращению пыток Дмитрий Яликов.