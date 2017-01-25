Все участники команд получили в подарок от «Ростелекома» подарки, фирменные футболки и сладкие призы Все участники команд получили в подарок от «Ростелекома» подарки, фирменные футболки и сладкие призы

Скиппинг – направление фитнеса, состоящее в прыжках через скакалку Скиппинг – направление фитнеса, состоящее в прыжках через скакалку

«Ростелеком» провел соревнования по скиппингу в рамках федеральной акции «На старт с Ростелекомом!» в Руэмской средней школе Республики Марий Эл.Участниками мероприятия стали 11 семейных команд из числа учащихся и их родителей.Скиппинг (от английского слова «skip» – «скакать») – направление фитнеса, состоящее в прыжках через скакалку.Всего было несколько этапов соревнований: 1 этап – командная разминка, состоящая из упражнений со скакалкой, 2 и 3 этапы – личные и командные состязания на большее количество прыжков через разные виды скакалок.По итогам мероприятия победители были удостоены медалей, а также дипломов и кубков. Все участники команд получили в подарок от «Ростелекома» подарки, фирменные футболки и сладкие призы.Победители соревнований, семья Ивановых:

«Уже не первый год с удовольствием принимаем участие в спортивных мероприятиях «Ростелекома». Очень радует, что каждый раз формат встреч меняется, и у нас есть возможность попробовать себя в разных видах спорта, будь то лыжные гонки или спортивные эстафеты».

Спортивные старты «Ростелеком» проводит в республике с 2011 года. Целью акции является пропаганда здорового образа жизни, создание дополнительных стимулов и благоприятных условий для творческой и спортивной самореализации подрастающего поколения.