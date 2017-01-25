Особо актуальными являются специалисты в сфере физики, химии, математики, основам безопасности жизнедеятельности, подготовкой которых и занимается Марийский государственный университет.

Накануне студенты Марийского государственного университета встретились с представителями Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (предприятие госкорпорации «Росатом») из г. Сарова Нижегородской области. В институте экспериментальной физики занимаются обеспечением и поддержанием надежности и безопасности ядерного оружия России, разработкой и производством ядерных боеприпасов.Ежегодно Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики принимает на работу свыше двухсот молодых специалистов более чем из сорока вузов России.Рассматривалась так же возможность прохождения практики для студентов естественнонаучных и инженерных направлений Марийского государственного университета в городе Сарове с последующим трудоустройством выпускников.

- У нас есть давние связи с МарГУ, здесь хорошая техническая база и студенты получают отличную подготовку. Сейчас мы хотим эти связи обновить, чтобы как можно больше студентов после окончания вузов приезжали к нам на работу и обеспечивали национальную безопасность страны. Нас интересуют именно математики, физики, программисты, материаловеды и химики. Надеюсь, что в будущем мы увеличим количество ребят, которые приезжают к нам на работу и, помимо всего прочего, будем согласовывать так же учебный план, - рассказал Евгений Михеев, начальник отдела подбора и комплектования персонала Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Российского федерального ядерного центра (г. Саров).

Представители Российского федерального ядерного центра посетили несколько факультетов МарГУ, ознакомились с разработками студентов и преподавателей. Говорилось на встрече и о возможность совместного выполнения научных проектов для оборонно-промышленного комплекса, а также создания базовой кафедры предприятия города Сарова в стенах университета.

- Уровень подготовки наших студентов в области математики очень высок. И нам важно, чтобы студент, поступая в МарГУ, четко знал и понимал, где он будет проходить практику, работать, какая у него будет зарплата и соцгарантии. В этом нам могут помочь только крупные сильные предприятия. И одно из них это Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики из г. Сарова, - подчеркнул Михаил Швецов, ректор Марийского Государственного университета.