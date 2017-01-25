Сегодня Глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов вручи ключи от квартир работникам бюджетной сферы.В числе получателей собственного жилья – 24 семьи. Врачи, педагоги, артисты, спортсмены, работники социальной сферы – все они своим трудом вносят вклад в развитие региона.Учитель Йошкар-Олинской школы № 2 Ольга Афанасьева в системе образования более двадцати лет. В столицу республики переехала в 2005 году из Мари-Турекского района. Все это время вместе с семьей жила на съемных квартирах. Когда узнала, что министерство образования определило ее в число получателей квартиры, говорит, что сначала и не поверила своему счастью.

«Где в наше время видно, чтоб простому учителю дали квартиру? Конечно, я не поверила, и до сих пор меня переполняют эмоции. Мой педагогический стаж 23 года. Квартира для меня – это подарок от правительства республики, которому нет цены, потому что в жилье мы очень нуждались», - призналась педагог школы № 2 г.Йошкар-Олы Ольга Афанасьева.

Теперь Ольга Анатольевна в приятных хлопотах обустройства собственного жилья. Как, впрочем, и все остальные, кто сегодня получил ключи от новых квартир.

«Для меня и моей семьи сегодняшний день открывает новый этап в жизни. Я благодарен судьбе за такой подарок и своему руководству, которое так высоко оценило меня», - сказал тренер специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по футболу Петр Руденко.

Работники бюджетной сферы поселятся на Воскресенском проспекте, 15 – это новый дом в элитном районе города, построенный возле набережной и создаваемого Воскресенского парка.Строительство дома осуществлялось с 2014 года. Он состоит из семи блок-секций, общей площадью чуть более 3200 кв.метров.

«Четыре секции мы сдали в прошлом году, и три сдаем сейчас. Всего 59 квартир. Сегодня здесь много радостных и счастливых людей, но и для нас, как для строителей, очень важно, что в непростое финансовое время правительство республики поддержало нас, обеспечив работой, потому что это, в первую очередь, зарплата и все социальные выплаты нашим работникам», - отметил директор строительной подрядной организации ООО «Казанский Посад» Руслан Муталиев.

Программа по строительству социального жилья для работников бюджетной сферы стартовала в Республике Марий Эл в 2005 году. За это время в рамках ее реализации введено более 21 тыс.кв.метров жилья, 362 семьи работников бюджетной сферы улучшили жилищные условия. На эти цели за счет республиканского бюджета профинансировано 368,8 млн.рублей.

«Мы продолжаем программу по строительству жилья для бюджетников, для специалистов, которые нам нужны. Двух хирургов приглашаем из соседнего региона и предоставляем им квартиры. Врачу-онкологу, простой медсестре, артисту театра кукол. Конечно, не всем можно выдать квартиры, это единицы. Но сегодня 24 семьи, это 100 человек получили свое жилье, качественное, хорошее и с приятным месторасположением, - поделился Глава Марий Эл Леонид Маркелов. - У власти есть обязательства по реализации жилищных программ. Очень хочется сохранить эту хорошую традицию, несмотря на непростое экономическое время», - сказал Глава региона.

После официальной церемонии новоселы пригласили Леонида Маркелова посетить их квартиры. Глава республики побывал в гостях у семейства артиста Академического русского театра драмы имени Г.Константинова Евгения Сорокина и у специалиста Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики Людмилы Долговой. Глава Марий Эл пожелал всем счастья, благополучия и рассказал о дальнейшей реализации программы по строительству социального жилья.

«Республиканская программа по предоставлению возможности бюджетникам приобрести квартиры по себестоимости, по льготной ставке с учетом ипотеки в микрорайонах «Мирный» и «Спортивный» тоже продолжается. В ближайшее время мы закончим первый дом. Всех желающих приглашаю принять участие в программе. Как она финансируется, сколько стоимость – все можно узнать в Минстрое. Мы не ограничиваем число соискателей. В этом году 250 квартир, на следующий год можно больше, были бы желающие. Такая программа в течение обозримого будущего, например, 3 лет, будет действовать, и желающие бюджетники смогут улучшить жилищные условия», - рассказал Леонид Маркелов.

В соответствии с генеральным планом развития г.Йошкар-Олы властями предусматривается архитектурно-пространственное развитие столицы Республики Марий Эл: создание туристской зоны с использованием набережной реки Малая Кокшага, гармоничной водно-прибрежной городской среды, намечается строительство новых жилых микрорайонов и объектов береговой инфраструктуры.