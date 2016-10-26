РИА РЕЙТИНГ: Москва и Петербург по итогам 2016 г снова лидируют в рейтинге качества жизни в РФ

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ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, ХМАО и ряд других регионов в 2016 году сохранили лидерские позиции в пятом рейтинге качества жизни населения в российских регионах, который подготовило рейтинговое агентство "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня".В десятке "отстающих" также не произошло существенных изменений: замыкают рейтинг Тува и Ингушетия. Вместе с тем ряд регионов, в том числе Крым и Севастополь, за год смогли существенно улучшить свои позиции.Рейтинг подготовлен к Международному инвестиционному форуму в Сочи, который состоится 26-28 февраля.

"Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни по-прежнему занимают Москва и Санкт-Петербург. За ними следуют Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая область и Тюменская область", - говорится в сообщении рейтингового агентства.

В рейтинге-2015 большинство этих регионов также входили в первую десятку. Исключением является только Тюменская область, которая в предыдущем рейтинге занимала 11-е место, а в рейтинге-2016 поднялась на одну позицию. Покинула первую десятку Свердловская область, которая в текущем рейтинге занимает 12-е место.В замыкающей рейтинг десятке регионов также не произошло существенных перемен. Девять из десяти регионов входили в последнюю десятку и в рейтинге-2015. Места распределились так: замыкает список Республика Тува, за ней идет Ингушетия, затем Калмыкия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Забайкалье, Карачаево-Черкессия, Курганская область, Чукотка и Бурятия.Как отмечают исследователи, последнюю десятку в 2016 году покинула Республика Крым, которая поднялась на 10 позиций и теперь занимает 66-е место. Ее место в последней десятке заняла Республика Бурятия, которая опустилась по сравнению с предыдущим рейтингом на одно место.

В число регионов, наиболее существенно снизивших позиции в рейтинге, также входят Кабардино-Балкария (-9), Оренбургская область (-8), Республика Марий Эл (-8), Новосибирская область (-6), Удмуртская республика (-6).

ДИНАМИКА СРЕДНИХ ПОЗИЦИЙ

Существенные изменения, в основном, произошли в середине списка. Четырнадцать регионов изменили свои позиции более чем на пять мест, при этом у семи из них позиции улучшились и у семи – ухудшились. Наиболее существенно улучшились позиции Севастополя, который поднялся на 42 строчки и в рейтинге-2016 занимает 29-е место.Авторы рейтинга, в том числе, объясняют это тем, что динамичный рост многих экономических показателей в 2016 году оказал позитивное влияние на качество жизни в Севастополе, и по итогам 2016 года город входит в число лидеров среди субъектов РФ по темпам роста большинства экономических показателей.

"Среди показателей, учитываемых при расчете рейтинга, можно отметить повышение объема вкладов и депозитов физических лиц, а также улучшение отношения денежных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. В 2016 году в Севастополе снизился уровень безработицы и сократились сроки поиска работы. В группе показателей, характеризующих безопасность проживания, снизился уровень преступности, и сократилась смертность населения от внешних причин. Наблюдается позитивная динамика и многих других показателей, что способствовало улучшению позиций города Севастополя в рейтинге", - говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что Республика Крым также показала заметную положительную динамику в рейтинге.

"В данном случае можно отметить улучшение таких показателей, как отношение денежных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, объем вкладов населения в банках, уровень преступности, обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, младенческая смертность. Среди экономических показателей, рост которых создает предпосылки для дальнейшего повышения уровня жизни населения, можно отметить рост объемов производства товаров и услуг, инвестиций, повышение доли прибыльных предприятий и доли собственных доходов в структуре доходов бюджета республики", - поясняет агентство "РИА Рейтинг".

В число регионов, наиболее существенно снизивших позиции в рейтинге, также входят Кабардино-Балкария (-9), Оренбургская область (-8), Республика Марий Эл (-8), Новосибирская область (-6), Удмуртская республика (-6).

ТЕНДЕНЦИИ СОХРАНЯТСЯ

В число лидеров по улучшению позиций также входят Республика Адыгея (+11), Орловская область (+9), Рязанская область (+7), Магаданская область (+7), Республика Хакасия (+7).Наиболее существенно снизились позиции Омской области (-15). По мнению авторов исследования, это было обусловлено ростом доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, повышением смертности населения от внешних причин. Кроме того, ухудшились некоторые экономические показатели – снизился объем производства товаров и услуг, сократилась доля прибыльных предприятий. В то же время отмечается, что ряд показателей Омской области улучшился. Среди них обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях, общая заболеваемость, младенческая смертность и ряд других.Существенно снизились и позиции Волгоградской области (-9). Отмечается, что в регионе повысились сроки поиска работы безработными, выросло число потерпевших физических лиц, снизилось отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг и ухудшился ряд других показателей. В то же время в Волгоградской области была зафиксированы и позитивная динамика некоторых показателей, например, вырос объем вкладов физических лиц в банках, повысилась обеспеченность населения жильем и улучшились некоторые другие показатели.По мнению авторов рейтинга, в 2017 году ожидать радикальных изменений не стоит: лидеры рейтинга вряд ли сдадут свои позиции, а аутсайдеры вряд ли покажут существенный рост. Впрочем, незначительные изменения возможны. Наиболее существенное перераспределение мест может произойти в средней части рейтинга, в особенности это относится к регионам, экономика которых сильно зависит от колебаний экономической конъюнктуры.