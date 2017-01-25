Артисты такого формата выступают на сцене колонистского клуба впервые. В концерте прозвучали латиноамериканские популярные песни.Совсем недавно 14 февраля группа «АМОРЭ» отметила свое 15-летие. Музыканты исполняют кавер-версии известных латиноамериканских песен, чем и заслужили любовь и авторитет среди слушателей. География их выступлений очень обширна, но чаще всего концерты проходят в Татарстане, Марий-Эл и Чувашии. На любой сцене музыканты зажигают сердца зрителей веселыми латиноамериканскими ритмами!На сей раз музыкальные ритмы зазвучали в исправительной колонии № 7. Заполненный зрительный зал очень тепло принял артистов, которые исполнили популярные песни на испанском языке. Концерт, продолжавшийся около часа, прошел на одном дыхании. Зажигательные песни в современной гитарной аранжировке никого не оставили равнодушными.

- Такого настоящего праздника, когда душа радуется и поет, я уже давно не испытывала, - призналась после концерта осужденная Ольга Колесникова. – Да и реакцию зала – искреннюю, бурную и зажигательную, я тоже не ожидала. Нам всем очень понравилось, этот концерт надолго останется в моей памяти.

- В колонии мы выступали впервые, - поделились ребята. - Это был удивительный опыт, очень «жаркая» встреча. Очень благодарная публика, и мы им тоже благодарны за теплый прием. Несмотря на то, что мы играем и поем латиноамериканские песни, практически весь зал пел вместе с нами. Мы хотели сделать подарок женщинам, принести им радость своим выступлением, и надеемся, нам это удалось. Я бы вообще советовал артистам бывать в таких местах почаще, потому что получаешь заряд энергии надолго.

Зал долго не отпускал музыкантов, аплодируя им стоя. Завершая выступление, артисты пожелали женщинам скорейшего освобождения и здоровья.После выступления артисты признались, что эмоции, которые они сами испытали во время столь необычного для них концерта, могут послужить для них творческим толчком.