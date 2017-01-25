19/02/2017

Троллейбусы в Йошкар-Оле (Марий Эл) из-за долгов останутся без электричества





По состоянию на 15 февраля 2017 года, задолженность муниципального предприятия перед ПАО «ТНС энерго Марий Эл» составляет 80,6 млн. рублей.



Крупные долги отдельных предприятий ставят под угрозу надежность энергоснабжения всего региона. Полученные от потребителей денежные средства ПАО «ТНС энерго Марий Эл» незамедлительно перечисляет на оптовый рынок электрической энергии (производителям ресурса). Срыв установленных сроков оплаты производителям электроэнергии может вызвать перебои в поставках.



С целью снижения задолженности Муниципального предприятия «Троллейбусный транспорт», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» было вынуждено предложить руководству предприятия ввести процедуру частичного самоограничения 27, 28 февраля и 1 марта с 09:00 до 12:00.



В случае неисполнения обязательств по введению частичного самоограничения, гарантирующий поставщик будет вынужден ограничить энергоснабжение предприятия в эти же дни с 13:00 до 16:00. Планируется отключение двух тяговых подстанций в Заречной части г. Йошкар-Олы и в п. Медведево в часы наименьшего пассажиропотока.

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» уведомило руководство Муниципального предприятия «Троллейбусный транспорт» о предстоящем ограничении энергоснабжения предприятия в связи с задолженностью, накопленной перед гарантирующим поставщиком электроэнергии.Крупные долги отдельных предприятий ставят под угрозу надежность энергоснабжения всего региона. Полученные от потребителей денежные средства ПАО «ТНС энерго Марий Эл» незамедлительно перечисляет на оптовый рынок электрической энергии (производителям ресурса). Срыв установленных сроков оплаты производителям электроэнергии может вызвать перебои в поставках.В случае неисполнения обязательств по введению частичного самоограничения, гарантирующий поставщик будет вынужден ограничить энергоснабжение предприятия в эти же дни с 13:00 до 16:00. Планируется отключение двух тяговых подстанций в Заречной части г. Йошкар-Олы и в п. Медведево в часы наименьшего пассажиропотока. «ПАО «ТНС энерго Марий Эл» вынуждено идти на крайние меры в отношении МП «Троллейбусный транспорт». Долг организации превышает размер восьми периодов потребления. Если муниципальное предприятие не погасит задолженность, возможно нам придётся инициировать процедуру полного ограничения энергоснабжения», — отметил управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Андрей Шалиткин.

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