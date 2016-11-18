В течение двух дней в Йошкар-Оле на базе ОМОН отдела Росгвардии по Республике Марий Эл в рамках патриотического воспитания молодежи проводились экскурсии для учащихся школ и студентов техникумов.
15 февраля к бойцам спецподразделения приходили ученики 1 класса гимназии № 4 имени А. С. Пушкина (г. Йошкар-Ола) и студенты 2 курса ГБПОУ РМЭ «Автодорожный техникум». 16 февраля в ОМОНе побывали ученики 8 кадетского класса Килемарской СОШ и студенты 1 курса ГБПОУ РМЭ «Строительно-промышленный техникум».
Омоновцы рассказали ребятам о предназначении отряда и показали им учебный видеофильм о своей работе. В музее истории отряда учащиеся узнали о создании марийского ОМОНа, увидели первую форму и архивные фотографии бойцов спецподразделения.
Сотрудник инженерно-технической группы ОМОН продемонстрировал образцы мин и гранат, которые были обезврежены его коллегами. Кинологи инженерно-технической группы ОМОН показали работу служебно-розыскных собак по обнаружению опасных предметов.
Особенно ребят заинтересовала выставка вооружения и автотранспорта, во время которой они смогли подержать в руках различные образцы оружия и посидеть за рулем спецтехники. В спортивном комплексе отряда спецназовцы продемонстрировали экскурсантам технику выполнения боевых приемов борьбы.
Первоклассники приготовили небольшой сюрприз для сотрудников ОМОН - подарили сделанные своими руками открытки и прочитали стихи.
«Нам очень приятно, что дети и молодежь приходят к нам в гости, интересуются нашей работой. Подобные встречи стали для нас традиционными. Сегодня один из школьников признался, что он принял серьезное решение - идти служить в ОМОН. Такого рода признания показывают, что наши встречи с подрастающим поколением проходят недаром», - отметил командир ОМОН отдела Росгвардии по Республике Марий Эл полковник полиции Ренат Исмагилов.
В завершение визита учащиеся возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам марийского ОМОН.