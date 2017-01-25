17/02/2017

Хотят ли волжане получить дальневосточный гектар?







Жители всех регионов России подали заявки на получение земли в рамках закона о "дальневосточном гектаре", сообщает Минвостокразвития.

1 февраля начался основной и самый масштабный этап реализации проекта «На Дальний Восток», согласно которому любой гражданин России вправе подать заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование на территории любого из субъектов Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе: Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ.Жители всех регионов России подали заявки на получение земли в рамках закона о "дальневосточном гектаре", сообщает Минвостокразвития. "По последним данным, на третьем этапе программы "дальневосточный гектар" подано свыше 21,6 тысячи заявок из всех 85 регионов Российской Федерации. За весь период проекта от граждан России поступило почти 58 тысяч заявлений", — говорится в сообщении.

Желают ли волжане получить дальневосточный гектар?



Ответ узнаем в ближайших выпусках газеты "Волжская правда".



ОПРОС: Хотели бы вы получить дальневосточный гектар? Да Хотел бы гектар, но не на Дальнем Востоке Нет, одного гектара мало Мне ничего не нужно Я ГОЛОСУЮ!

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