16 февраля в Зале Конгрессов состоялось совещание по итогам работы судов Республики Марий Эл за 2016 год, в котором принял участие Глава региона Леонид Маркелов.В своем приветствии Глава республики отметил, что судебная система является важнейшей стабилизирующей силой и ключевым инструментом охраны прав личности, интересов государства, и качеством своей работы суды республики доказали способность надежно защитить права, честь и достоинство граждан.Леонид Маркелов также отметил положительные тенденции в работе судов республики по итогам минувшего года.

«У нас очень профессиональное судебное сообщество. Посмотрите, как мало решений отменяется, принятых в Республике Марий Эл. Это говорит о том, что решения взвешенные, принятые с учетом закона и соблюдением всех юридических норм. Это очень хорошо», - сказал Глава региона Леонид Маркелов.

Из года в год Правительство Республики Марий Эл оказывает поддержку укреплению мировой юстиции. Особое значение придаётся материально-техническому оснащению судебных учреждений, так как авторитет и статус суда начинаются с оценки граждан, в том числе, состояния учреждения и тех условий, в которых работают судьи, ведётся приём населения и вершится правосудие. В пределах своей компетенции государственные власти республики содействуют этому.

«У нас в рамках Минюста создан специальный департамент, который занимается материально-техническим обеспечением. В прошлом году 60 миллионов на обеспечение было потрачено, в этом – 65 миллионов. Почему мы увеличиваем расходы, потому что материальное обеспечение работы мировых судей – на бюджете Республики Марий Эл, и мы свои функции выполняем», - подчеркнул Глава региона.

Завершая свою речь, Леонид Маркелов поблагодарил судей за работу, пожелал им дальнейших профессиональных достижений, здоровья, счастья и благополучия.За вклад в укрепление правосудия в республике, защиту прав и законных интересов граждан Почетную грамоту Правительства Республики Марий Эл Глава региона вручил судье Верховного суда Ольге Петровой.Общие итоги работы в своем докладе сообщил председатель Верховного суда республики Александр Давыдов. В минувшем году в суды поступило свыше 68 тысяч гражданских, уголовных и административных дел, что превышает уровень 2015 года.Особое внимание в судебной практике по гражданским и административным делам уделялось налоговым и трудовым правоотношениям, жилищным спорам, разногласиям по вопросам взыскания сумм по договорам займа и кредитным договорам.

«Мировые судьи сегодня делают очень большую работу. Много дел они рассматривают о взыскании налогов в бюджет, пенсионный фонд. Хочу сказать, что качество работы мировой юстиции значительно улучшилось в 2016 году. И кадровый состав, который подбирается сегодня с участием депутатов Госсобрания значительно лучше. Пришли высококвалифицированные юристы, которые вершат правосудие, работают с людьми, принимают решения, руководствуясь теми требованиями, которые на них возлагает закон», - отметил председатель Верховного суда Республики Марий Эл Александр Давыдов.

В структуре уголовных дел, как отметил Александр Давыдов, по-прежнему значительную часть составляют преступления корыстной направленности. Особо отслеживаются дела по незаконному обороту наркотиков. Всего за прошедший год в регионе осуждено 2685 человек.В целом, представители Фемиды обсудили проблемы, возникавшие в прошлом году, а также определили задачи на 2017 год.