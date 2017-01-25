16 февраля мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов встретился со студентами Марийского государственного университета, чтобы ответить на интересующие их вопросы. Несмотря на официальный формат и волнение студентов, встреча прошла в дружеской атмосфере.

- Я всегда рад, когда меня приглашают пообщаться с молодёжью, ведь именно от них зависит, как будет развиваться наша жизнь в ближайшем будущем. Студенты всегда интересны своим взглядом на жизнь, они неожиданны в своих вопросах и умеют видеть перспективу, - рассказал Евгений Маслов.

В ходе встречи обсуждались трудности современной молодежи, ее роль в жизни города, кадровая политика и перспективы на будущее. Рассказал мэр о проблемах с дорожным покрытием и городским благоустройством, экономических аспектах жизни республики, а в завершении – ответил на вопросы студентов и пригласил выпускников МарГУ после окончания университета на работу в администрацию города.