«Динамо» (16):

Ложкин; Чувиляев(2) - Карамнов(2) – Шевченко, Паутов - Караваев(2); Берлев(4) - Тамбиев – Шестаков, Назаревич - Ручкин; Кузнецов(6) - Пластинин – Парфенов, Васильев - Горбачев; Пухов - Новожилов Гончаренко, Нечаев, Завьялов.

«Ариада-НХ» (14):

Енюшин (54:30 - 54:44, 55:03 - 57:20), Борисенков(2) - Гарифулин – Мурзин, Чурляев - Иванов(2); Нестеров - Кальной – Торяник, Дьяков - Калинин(2); Макаров - Репин – Гумеров, Ананьин(2) - Алексеев; Нисковских - Терехин, Федотов, Маташков - Пузатов(4).

Голы:

1:0 Берлев (Шестаков, Тамбиев, 05:36, бол.)



2:0 Чувиляев (Паутов, 52:57)



3:0 Паутов (57:20, в пустые ворота)

Броски: 21-20

Вбрасывания: 39-28

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ТРЕНЕРОВ



Острым и неуступчивым оказался матч с «Динамо» из Санкт-Петербурга. Команде необходимо закрепится в плей-офф, неудачи могут отправить на ранние каникулы.За 6 секунд первой пятиминутки команды остались в формате 4х3. Сначала «Ариада-НХ» осталась втроем, ситуация назревала опасная, но хозяева тут же лишились комфортного преимущества в двух игроков. В любом случае отбиваться подопечным Агеева пришлось, засучив рукава. Еще немного времени и на удаление Пузатова «Динамо» ответило взятием ворот Енюшина.Нервными оказались два периода. Много штрафного времени, шансов воспользоваться было достаточно. «Ариада-НХ» создавала опасные моменты, но завершения их увидеть не удалось.Рассказать о втором взятии ворот… Вообще момент очень нехороший. После броска хозяев шайба попадает в нос Алексееву, Андрей падает – травма очень серьезная. Наши ребята указывают судьям на ситуацию, в какой-то момент останавливаются. Свистка не последовало, и игра продолжалась. Не обращая внимания на мучения своего хоккейного коллеги, «Динамо» атакует и забрасывает шайбу. До этого подобным образом каучуковый диск разбил нос и Кальному, но тот продолжил игру, а вот Андрей отправился в раздевалку.Стараясь спасти игру, Агеев снимает вратаря за пять минут до окончания игры, но вратарь гостей стоял стеной. Воспользовавшись маленькой ошибкой наших ребят, Паутов броском через все поле решает все вопросы в этой встрече.15.02.2017«Динамо» СПб – «Ариада - НХ» 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)Судьи: Прокуратов, Шемякин.Штраф: 16-14

Александр Агеев, главный тренер ХК «Ариада-НХ» г. Волжск



- Свою команду упрекнуть в самоотдаче не могу, желание было, но с нолем голов тяжело выигрывать, практически невозможно, большие претензии к нападающим. Не хватило настойчивости забросить трудовую шайбу. У меня все.

Леонид Тамбиев, главный тренер ХК «Динамо» г. Санкт-Петербург



- Игра получилась валидольная, ребята даже чуть-чуть перенервничали, допускали много невынужденных ошибок, были ненужные удаления. Спасибо Никите Ложкину, он оставил нас в игре, совершил много важнейших сейвов, которые предрешили исход матча. Я горд за ребят, что нас за такой короткий срок создали команду. Мы выполнили задачу-минимум, вышли в пллей-офф. Сказка продолжается, будем сражаться в плей-офф. У нас осталось две игры в регулярном чемпионате, нужно провести их на хорошем уровне и готовится к матчам на вылет.

Предстоящие матчи



17.02.2017«Динамо» БШХ – «Ариада-НХ»19.02.2017«Химик» - «Ариада-НХ»