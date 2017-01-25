Острым и неуступчивым оказался матч с «Динамо» из Санкт-Петербурга. Команде необходимо закрепится в плей-офф, неудачи могут отправить на ранние каникулы.
За 6 секунд первой пятиминутки команды остались в формате 4х3. Сначала «Ариада-НХ» осталась втроем, ситуация назревала опасная, но хозяева тут же лишились комфортного преимущества в двух игроков. В любом случае отбиваться подопечным Агеева пришлось, засучив рукава. Еще немного времени и на удаление Пузатова «Динамо» ответило взятием ворот Енюшина.
Нервными оказались два периода. Много штрафного времени, шансов воспользоваться было достаточно. «Ариада-НХ» создавала опасные моменты, но завершения их увидеть не удалось.
Рассказать о втором взятии ворот… Вообще момент очень нехороший. После броска хозяев шайба попадает в нос Алексееву, Андрей падает – травма очень серьезная. Наши ребята указывают судьям на ситуацию, в какой-то момент останавливаются. Свистка не последовало, и игра продолжалась. Не обращая внимания на мучения своего хоккейного коллеги, «Динамо» атакует и забрасывает шайбу. До этого подобным образом каучуковый диск разбил нос и Кальному, но тот продолжил игру, а вот Андрей отправился в раздевалку.
Стараясь спасти игру, Агеев снимает вратаря за пять минут до окончания игры, но вратарь гостей стоял стеной. Воспользовавшись маленькой ошибкой наших ребят, Паутов броском через все поле решает все вопросы в этой встрече.
Александр Агеев, главный тренер ХК «Ариада-НХ» г. Волжск
- Свою команду упрекнуть в самоотдаче не могу, желание было, но с нолем голов тяжело выигрывать, практически невозможно, большие претензии к нападающим. Не хватило настойчивости забросить трудовую шайбу. У меня все.
Леонид Тамбиев, главный тренер ХК «Динамо» г. Санкт-Петербург
- Игра получилась валидольная, ребята даже чуть-чуть перенервничали, допускали много невынужденных ошибок, были ненужные удаления. Спасибо Никите Ложкину, он оставил нас в игре, совершил много важнейших сейвов, которые предрешили исход матча. Я горд за ребят, что нас за такой короткий срок создали команду. Мы выполнили задачу-минимум, вышли в пллей-офф. Сказка продолжается, будем сражаться в плей-офф. У нас осталось две игры в регулярном чемпионате, нужно провести их на хорошем уровне и готовится к матчам на вылет.
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