«В настоящее время перед нашим обществом открываются широкие возможности вновь нести Слово Божие, и в этом главный залог мира и согласия народов России».

15 февраля в Марийском национальном театре им. М. Шкетана города Йошкар-Олы открылась книжная выставка-форум «Радость Слова», организованная Издательским советом Русской Православной Церкви и Йошкар-Олинской и Марийской епархией при участии Ассоциации книжных издательств и торговых организаций «Православная книга».В церемонии открытия выставки приняли участие председатель Издательского совета митрополит Калужский и Боровский Климент, архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, Глава Республики Марий Эл Л.И. Маркелов, министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл М.З. Васютин, члены правительства Республики, представители библиотечного сообщества, духовенство, жители Марий Эл.Вначале, к собравшимся обратился Глава Республики Марий Эл Л.И. Маркелов, который отметил важность проведения выставки-форума. В частности, Леонид Игоревич подчеркнул:Владыка Иоанн поприветствовал устроителей, участников и гостей выставки, поздравил с открытием мероприятия и поблагодарил митрополита Климента и всех организаторов за труды на ниве духовно-нравственного просвещения народов России.В своем приветственном слове митрополит Климент передал собравшимся благословение Святейшего Патриарха Кирилла и напомнил об огромном значении печатного слова для культурного и нравственного развития каждого человека. Также председатель Издательского совета напомнил, что в этом году празднуется 100-летие возобновления Патриаршества в России, и пригласил всех посетить посвященную этому событию фотовыставку.

«Книги имеют важное значение. Книги открывают нам мир. Первое слово мы откуда получаем? Мы, взрослые – из книги. Ребенок где читает первое слово? Где учит буквы? И книгу читать лучше, чем страницу интернета с планшета или смартфона. С книгой ты беседуешь сам, ты беседуешь с издателем… Я призываю: любите книгу, больше не телевизор смотрите, а в книгу заглядывайте… Книга научит вас думать, научит вас делать добро», — сказал митрополит Климент.

Его Высокопреосвященство подарил Главе Республики труды Святейшего Патриарха Кирилла, книгу игумена Никона Воробьева «О началах жизни», альманах «Дорога к небу». Митрополит Климент также вручил благодарственные письма Л.И. Маркелову, архиепископу Иоанну, М.З. Васютину и директору театра имени М. Шкетана М.И. Матвееву за помощь в организации и проведении выставки.После церемонии открытия митрополит Климент, Л.И. Маркелов ответили на вопросы представителей региональной прессы.В этот же день прошла конференция «100-летие возобновления Патриаршества в России». В работе конференции приняли участие: митрополит Калужским и Боровский Климент, архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, министр культуры печати и по делам национальностей РМЭ М.З. Васютин, директор Епархиального образовательного центра О.Г. Левенштейн, директор Гимназии имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы протоиерей Евгений Сурков, руководитель Епархиальной комиссии по канонизации святых протоиерей Михаил Ильин.На выставке-форуме представлен широкий ассортимент православной, духовно-нравственной, образовательной, детской, художественной и публицистической литературы. В рамках выставки-форума «Радость Слова» пройдут встречи читателей с писателем-лауреатом Патриаршей литературной премии Николаевым В.Н.Выставка-форум продлится до 19 февраля в Национальной художественной галерее. Время работы выставки с 10.00 до 20.00. Вход свободный.