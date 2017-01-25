Накануне в Марийском государственном университете начал работу совет по качеству образования. Его целью является содействие студентов ректорату и структурным подразделениям университета в повышении качества образования.В мероприятии приняли участие первый проректор Марийского государственного университета Алексей Васильевич Егоров, председатель Совета Марийского регионального отделения Общероссийской общественной организации «За качественное образование», ректор Межрегионального открытого социального института Игорь Александрович Загайнов, ректорат Марийского государственного университета, директора институтов и деканы факультетов, руководители учебных структурных подразделений, а также члены совета обучающихся по качеству образования.

- Мы рады, что это происходит в год 45-летия возникновения университетского образования в Республике Марий Эл. Мы не стоим на месте, а уверенно движемся вперед, и сегодня в нашем университете появился еще один инструмент для повышения качества образовательной среды. У нас уже есть успешный пример - эстетическая комиссия, сейчас мы расширяем функции этого органа и создаем совет, который будет осуществлять свою работу по нескольким направлениям, но ключевым станет именно повышение качества образования, - рассказал Алексей Васильевич Егоров.

Главные документы – удостоверения членов совета студентам вручили Алексей Васильевич Егоров и Игорь Александрович Загайнов. В заключение мероприятия участники совета во главе с председателем совета обучающихся, студентом юридического факультета Андреем Деминым произнесли торжественную клятву.Совету обучающихся по качеству образования еще предстоит пройти процесс верификации - данные о нем занесут в единый реестр всех аналогичных организаций России, но уже с сегодняшнего дня члены совета приступят к своей работе.