Цель государственной программы - создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; повышение доступности социального обслуживания населения Республики Марий Эл.



В 2016 году федеральные пособия на детей получили 10 тыс. жителей республики на общую сумму 327,5 млн. рублей.



Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр социального развития Надежда Климина приняла участие в Дне депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл.Надежда Викторовна рассказала собравшимся о реализации государственной программы Марий Эл «Социальная поддержка граждан» на 2013 – 2020 годы и ответила на интересующие вопросы.Государственная программа «Социальная поддержка граждан» реализуется в республике с 2013 г. В 2016 году государственная программа включала в себя 6 подпрограмм:- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;- «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»;- «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»;- «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»;- «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан» на 2013 - 2020 годы»;- «Ресоциализация осужденных лиц на 2016 - 2020 годы».В своем выступлении Надежда Викторовна подвела итоги реализации каждой из подпрограмм в 2016 г.Так, в 2016 году проводилась работа по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. На обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг федеральным льготникам фактические расходы составили 403 млн. рублей на 71 тыс. человек, региональным льготникам расходы республиканского бюджета составили 678 млн. рублей, численность получателей составила 65,5 тыс. человек.Ежемесячное пособие на ребенка, полномочия по назначению и выплате которого возложены на субъекты Российской Федерации, получили в 2016 году 28 тыс. малообеспеченных семей на 48 тыс. детей.

Компенсацию части родительской платы за детский сад в 2016 году получили 30 тыс. родителей (законных представителей) на 35 тыс. детей. Расходы на ее предоставление составили 107 млн. рублей.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» с 1 января 2013 г. в республике введена ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. В 2016 году на получение ежемесячной денежной выплаты имели родители, среднедушевой доход семьи которых ниже среднедушевого денежного дохода по республике. В 2016 году данный показатель составил 17 408 рублей.

В 2016 году ежемесячная денежная выплата предоставлена 6 тыс. семей на 6,5 тыс. детей, родившихся в 2013 - 2016 годах, расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты составили 515,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 298,5 млн. рублей, средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 217 млн. рублей.

В республике проводится работа по созданию условий для вовлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в процесс оказания социальных услуг.На сегодняшний день услуги в сфере социального обслуживания населения предоставляются исключительно государственными организациями, негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, с заявлениями о включении в реестр поставщиков социальных услуг не обращались.Вместе с тем, Министерством социального развития Республики Марий Эл проводится работа по привлечению на рынок социальных услуг негосударственных поставщиков.