Заболеваемость выше порогового уровня регистрируется среди детей в возрасте 3-6 лет на 31,9%, среди остальных возрастных групп заболеваемость ниже эпидемического уровня.



На территории Республики Марий Эл за прошедшую неделю (со 06 по 12 февраля) зарегистрировано 4024 случая заболевания ОРВИ, что на 2,7% выше эпидемического порога. Показатель заболеваемости составил 58,7 на 10 тыс. населения.Зарегистрировано 49 лабораторно подтвержденных случая гриппа, из них 20 заболевших – дети в возрасте до 14 лет.Всего по республике среди детей в возрасте до 14 лет зафиксировано 2439 случаев ОРВИ.

На прошлой неделе за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратилось 2082 йошкаролинца (из них 1248 – дети в возрасте до 14 лет), что выше эпидпорога на 1%. Показатель заболеваемости составил 75,4 на 10 тыс. населения.

На неделе с подозрением на ОРВИ и их осложнениями госпитализировано 93 ребенка и 46 взрослых. Самыми распространенными последствиями перенесенных заболеваний у детей явились тонзилофарингиты, бронхиты, пневмонии, а у взрослых – пневмонии.

По результатам лабораторных исследований биоматериала от больных ОРВИ (155 носоглоточных смыва) в 30,9% образцов выделены вирусы гриппа A(H3N2), в 1,9% – вирусы гриппа В, в 9,7% – вирусы парагриппа, в 12,2% – аденовирусы, в 5,2% - респираторно-синцитиальные вирусы.

Уважаемые жители Республики Марий Эл, для того чтобы избежать заболевания ОРВИ или гриппом, рекомендуем соблюдать меры личной профилактики.

На прошлой неделе в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ среди детей приостанавливался учебно-воспитательный процесс полностью в двух детских садах (г. Волжск, Новоторъяльский район), в 56 классах 17 школ республики (г. Волжск, г. Йошкар-Ола, Оршанский, Куженерский, Медведевский, Моркинский районы) и в 18 группах 14 детских садов (г. Волжск, Медведевский, Сернурский, Юринский, Мари-Турекский, Горномарийский, Моркинский, Оршанский, Звениговский районы).В целях локализации заболевания и исключения его дальнейшего распространения в Республике Марий Эл с 19 декабря 2016 года введены и проводятся противоэпидемические мероприятия по гриппу и ОРВИ в медицинских и детских образовательных организациях республики.Решением заседаний санитарно-противоэпидемических комиссий ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ введены и проводятся с 31.01.2017 г. на административных территориях городского округа «Город Козьмодеамьянск», городского округа «Город Волжск» и муниципального образования «Звениговский район», с 07.02.2017 г. – на административных территориях муниципальных образований Новоторъяльского и Оршанского районов в соответствии с планом профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ.Ограничьте пребывание в местах массового скопления людей. Используйте средства неспецифической профилактики. При появлении первых симптомов болезни незамедлительно обращайтесь к врачу и соблюдайте указания медиков.