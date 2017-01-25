• Экстренная помощь: прием и обработка SOS вызова, оператор на линии 24/7, нет пропущенных и потерянных вызовов;

• Мониторинг: определение местонахождения человека, отправка родственникам отчетов о перемещении;

• Личный кабинет, мобильное приложение: контроль местоположения человека, геолокация, точность до 10 метров;

• Вся Россия: услуга действует в любой точке страны.

ООО «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») начинает сотрудничество с социально-ориентированным проектом «Кнопка жизни», который представляет первую в России систему медицинской сигнализации.В более чем 200 центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» по всей стране можно приобрести часы-GPS-трекер, в которые встроена кнопка SOS для связи с круглосуточным центром помощи. Одно нажатие и пользователь устройства «Кнопка жизни» моментально связывается с центром помощи, где на линии круглосуточно дежурит специалист с медицинским образованием.Оператор определяет причину вызова, местоположение и направляет необходимую помощь: скорую, полицию, МЧС и другие службы, а также оповещает родственников и соседей о случившемся.Ключевые функции «Кнопки жизни»:Без заботы о близких невозможно представить нашу жизнь.

«Забота о близких имеет наибольшее значение в нашей жизни. Для нас очень важно, что в офисах «Ростелекома» появилась социальная услуга, которая позволит нашим клиентам чувствовать себя уверенными и спокойными за своих родителей и детей. Новый социальный продукт логично дополняет нашу линейку сервисов и услуг для дома и семьи», – отметила коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Марина Бибикова.

В Марий Эл приобрести устройство «Кнопка жизни» можно по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 14.