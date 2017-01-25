14/02/2017

Чемпионат Приволжского округа Росгвардии по служебному двоеборью и лыжным гонкам







В соревнованиях приняла участие 21 команда от воинских частей и территориальных управлений Росгвардии из Казани, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Уфы, Йошкар-Олы и других городов ПФО. Всего на старт вышли 168 человек. От отдела Росгвардии по Республике Марий Эл в соревнованиях приняли участие семеро спортсменов – представители ОМОН, СОБР, отдела вневедомственной охраны и ЦЛРР.



На торжественном открытии чемпионата заместитель командира Кировской дивизии войск национальной гвардии РФ по работе с личным составом полковник Иван Климов поприветствовал участников соревнований: «В этом году чемпионат округа проходит на вятской земле. Организаторы создали все условия, чтобы вы смогли продемонстрировать лучшие результаты на лыжне и огневом рубеже. Желаю участникам соревнований побить свои личные спортивные рекорды и подняться на высшую ступень пьедестала почета».





В первый день состоялись соревнования по стрельбе из пистолета Макарова. Второй день был полностью посвящен лыжным гонкам на дистанции 5 км (женщины) и 15 км (мужчины) свободным стилем, которые вошли в зачет служебного двоеборья. В третий день чемпионата прошли соревнования по лыжным гонкам на дистанции 10 км (женщины) и 15 км (мужчины) классическим стилем, а также эстафета 4 по 10 км.





Среди территориальных управлений места в служебном двоеборье распределились:



1 место – управление Росгвардии по Пермскому краю;



2 место – управление Росгвардии по Республике Удмуртия;



3 место – управление Росгвардии по Кировской области.



В смешанной эстафете первое место заняла команда управления Росгвардии по Пермскому краю. Второе место – у команды управления Росгвардии по Кировской области. Бронзовым призером стала сборная Кировского соединения Росгвардии.



Представители отдела Росгвардии по Республике Марий Эл заняли девятое место по служебному двоеборью и пятое – в эстафете по лыжным гонкам.



По словам спортсменов, трасса была сложная, с массой крутых подъемов и спусков, но все участники прошли ее достойно.

С 6 по 10 февраля в Кировской области на базе регионального центра развития зимних видов спорта «Перекоп» прошел чемпионат Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации по служебному двоеборью и лыжным гонкам.В соревнованиях приняла участие 21 команда от воинских частей и территориальных управлений Росгвардии из Казани, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Уфы, Йошкар-Олы и других городов ПФО. Всего на старт вышли 168 человек. От отдела Росгвардии по Республике Марий Эл в соревнованиях приняли участие семеро спортсменов – представители ОМОН, СОБР, отдела вневедомственной охраны и ЦЛРР.На торжественном открытии чемпионата заместитель командира Кировской дивизии войск национальной гвардии РФ по работе с личным составом полковник Иван Климов поприветствовал участников соревнований: «В этом году чемпионат округа проходит на вятской земле. Организаторы создали все условия, чтобы вы смогли продемонстрировать лучшие результаты на лыжне и огневом рубеже. Желаю участникам соревнований побить свои личные спортивные рекорды и подняться на высшую ступень пьедестала почета».В первый день состоялись соревнования по стрельбе из пистолета Макарова. Второй день был полностью посвящен лыжным гонкам на дистанции 5 км (женщины) и 15 км (мужчины) свободным стилем, которые вошли в зачет служебного двоеборья. В третий день чемпионата прошли соревнования по лыжным гонкам на дистанции 10 км (женщины) и 15 км (мужчины) классическим стилем, а также эстафета 4 по 10 км.Среди территориальных управлений места в служебном двоеборье распределились:1 место – управление Росгвардии по Пермскому краю;2 место – управление Росгвардии по Республике Удмуртия;3 место – управление Росгвардии по Кировской области.В смешанной эстафете первое место заняла команда управления Росгвардии по Пермскому краю. Второе место – у команды управления Росгвардии по Кировской области. Бронзовым призером стала сборная Кировского соединения Росгвардии.Представители отдела Росгвардии по Республике Марий Эл заняли девятое место по служебному двоеборью и пятое – в эстафете по лыжным гонкам.По словам спортсменов, трасса была сложная, с массой крутых подъемов и спусков, но все участники прошли ее достойно. «Я рад был представлять команду Марий Эл на этих соревнованиях. Хорошая организация, честная борьба, заряд энергии на долгое время!» - поделился своими впечатлениями один из членов команды из Республики Марий Эл.

Итоги чемпионата подвел начальник физической подготовки и спорта Приволжского округа войск национальной гвардии РФ полковник Сергей Аристов. Он вручил заслуженные награды капитанам команд и победителям в личном зачете. Итоги чемпионата подвел начальник физической подготовки и спорта Приволжского округа войск национальной гвардии РФ полковник Сергей Аристов. Он вручил заслуженные награды капитанам команд и победителям в личном зачете.

Пресс-служба отдела Росгвардии по Республике Марий Эл Нравится

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