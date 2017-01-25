Это один из тех матчей, который пересказать очень сложно – его надо смотреть. Использовав паузу, и отработав в поте лица на тренировках, подопечные Агеева выглядели блестяще в этот вечер.
Играла наша команда на загляденье – не уступая практически ни в чем оппоненту, который уже оформил путевку в плей-офф и идущему в первой восьмерке. Ребята бойко создавали моменты и набирали очки в личную статистику.
Когда счет был в пользу гостей, хозяева выдали весь резерв и на продолжительное время отодвинули игру в зону «Ариады-НХ». Заполучив нужное преимущество в одного игрока ТХК все же сравнял счет.
Принцип «гол в раздевалку» не сработал. Наших ребят это не сломило. Наоборот, едва зрители расселись на места перед финальным отрезком, Чурляев меняет счет на табло.
Игра продолжалась и была неуступчивой. При атаке в своей зоне гости не до конца разобрались с опекой игроков и снова пришлось начинать заново. А красивую точку поставил в матче Кальной, бросив в домик вратарю. Шестой полевой игрок пользы хозяевам не принес и ТХК проиграл.
Статистика: Броски: 59-31; Броски в створ: 43-22; Вбрасывания: 37-28.
Пресс-конференция
Александр Агеев, главный тренер ХК «Ариада-НХ»:
— Хотел бы поблагодарить ребят за хорошую, трудовую победу, трудную и тяжелую – дотерпели. Играли с опытным и мотивированным соперником. Наши молодые ребята набирались опыта – хорошая школа.
Владислав Хромых, главный тренер ТХК:
— Соперника поздравляю с победой. Я считаю, что выходить на игру на «полусогнутых», «на развязанных шнурках» – нельзя. Думали так, наверно: соперник выйдет, руки поднимет, но не тут-то было. Все получилось совсем по-другому. Играть нужно всю игру полностью, от начала и до конца, а не так волнообразно: одну смену играем, другую не играем. Я считаю, что результат закономерен, готовимся дальше
Предстоящие матчи
15.02.2017 «Динамо» СПБ-«Ариада-НХ»
17.02.2017 «Динамо» БШХ – «Ариада-НХ»
19.02.2017 «Химик» - «Ариада-НХ»
А. Хаялиев Пресс-служба ХК «Ариада-НХ» Фото: ХК ТХК Видео: YouTube
СПОРТ«Ариада-НХ» (Волжск) - «Ижсталь» (Ижевск) 1:4Изо всех сил старается серебряный призер ВХЛ двух прошедших сезонов включиться в число участников матчей на вылет. Пережив неудачные серии и смену главного тренера, «Ижсталь» на этот раз не совсем та, что была ранее. Отобрать очки в Волжске у дружины, которая может оступится разве что на ошибках, будучи при этом в идеальной физической форме – задача не из легких. Да, «Ариада-НХ» не попала в плей-офф, но это не мальчики для битья.03/02/2017