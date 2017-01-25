Это один из тех матчей, который пересказать очень сложно – его надо смотреть. Использовав паузу, и отработав в поте лица на тренировках, подопечные Агеева выглядели блестяще в этот вечер.Играла наша команда на загляденье – не уступая практически ни в чем оппоненту, который уже оформил путевку в плей-офф и идущему в первой восьмерке. Ребята бойко создавали моменты и набирали очки в личную статистику.Когда счет был в пользу гостей, хозяева выдали весь резерв и на продолжительное время отодвинули игру в зону «Ариады-НХ». Заполучив нужное преимущество в одного игрока ТХК все же сравнял счет.Принцип «гол в раздевалку» не сработал. Наших ребят это не сломило. Наоборот, едва зрители расселись на места перед финальным отрезком, Чурляев меняет счет на табло.Игра продолжалась и была неуступчивой. При атаке в своей зоне гости не до конца разобрались с опекой игроков и снова пришлось начинать заново. А красивую точку поставил в матче Кальной, бросив в домик вратарю. Шестой полевой игрок пользы хозяевам не принес и ТХК проиграл.Поздравляем «Ариаду-НХ» с победой!

ТХК (Тверь) – «Ариада-НХ» (Волжск) – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)



Гол:

1:0 – Дельнов (Бойчук, Орлов, 18:12), 1:1 – Дьяков (Нестеров, 19:53), 1:2 – Гарифулин (Борисенков, Чурляев, 22:49), 2:2 – Цыганов (Таталин, 39:01, бол.), 2:3 – Чурляев (Иванов Макс., Мурзин, 40:51, бол.), 3:3 – Абдуллин (Дельнов, 53:26), 3:4 – Кальной (Нестеров, 57:15).

ТХК (8):

Тодыков; Кудинов-Репин В., Джиошвили-Соколов (А)-Бондарев (К); Таталин-Орлов (2), Цыганов-Смуров (А)-Шутов; Перов (2)-Володин, Дельнов-Абдуллин-Бойчук (4); Епишин-Буханко, Савельев-Бочкарев-Гурин.

«Ариада-НХ» (8):

Енюшин; Чурляев (К)-Иванов Макс. (4), Борисенков-Гарифулин (А)-Мурзин; Дьяков (А)-Калинин, Торяник-Нестеров-Кальной; Алексеев-Ананьин (2), Макаров-Репин А.-Гумеров (2); Пузатов-Федотов, Терехин-Нисковских-Маташков.

Пресс-конференция



13 февраля. Тверь, СК «Юбилейный». 1790 - зрителей.Судьи: Дреев А., Иванов Д.; Смирнов А., Шадрин Д.Статистика: Броски: 59-31; Броски в створ: 43-22; Вбрасывания: 37-28.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Ариада-НХ»:



— Хотел бы поблагодарить ребят за хорошую, трудовую победу, трудную и тяжелую – дотерпели. Играли с опытным и мотивированным соперником. Наши молодые ребята набирались опыта – хорошая школа.

Владислав Хромых, главный тренер ТХК:



— Соперника поздравляю с победой. Я считаю, что выходить на игру на «полусогнутых», «на развязанных шнурках» – нельзя. Думали так, наверно: соперник выйдет, руки поднимет, но не тут-то было. Все получилось совсем по-другому. Играть нужно всю игру полностью, от начала и до конца, а не так волнообразно: одну смену играем, другую не играем. Я считаю, что результат закономерен, готовимся дальше

Предстоящие матчи

15.02.2017«Динамо» СПБ-«Ариада-НХ»17.02.2017«Динамо» БШХ – «Ариада-НХ»19.02.2017«Химик» - «Ариада-НХ»