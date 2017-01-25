В Приволжском округе Росгвардии завершился III этап смотра-конкурса «Солдаты антитеррора», в котором участвовала сотрудница отдела Росгвардии по Республике Марий Эл из Юринского района.8 февраля в гарнизонном клубе управления Приволжского округа Росгвардии прошел III этап ежегодного смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества «Солдаты антитеррора» среди личного состава округа. В этом году впервые в конкурсе приняли участие сотрудники территориальных органов и члены их семей. Их дебют оказался очень успешным и ярким.Более 70 талантливых конкурсантов соревновались между собой в 4 номинациях: вокально-инструментальные ансамбли, инструментальная музыка, сольное пение и хореография. Их творчество оценили члены профессионального жюри: лауреаты международных и всероссийских фестивалей армейской и патриотической песни, авторы-исполнители полковник юстиции Игорь Тылкс и полковник внутренней службы Мария Ящерицына, начальник военно-оркестровой службы округа подполковник Анатолий Першин, заслуженная артистка Чеченской Республики, хормейстер ансамбля песни и пляски округа Анна Мельникова и балетмейстер ансамбля старший прапорщик Андрей Слизов.В номинации «Сольное пение» победителем стал служащий Вячеслав Зобков с «Торжественной песней», представитель отдела Росгвардии по Республике Мордовия.В номинации «Инструментальная музыка» равных не было прапорщику Сергею Чукавину, представителю Казанского специального моторизованного полка Росгвардии. Он представил композицию «Музыкальный калейдоскоп».Представители управления Росгвардии по Саратовской области Мария Торопова и Алексей Бакалов со страстным «Танго» и зажигательным «Джайвом» стали победителями в номинации «Хореография».Лучшим среди вокально-инструментальных ансамблей жюри признало ВИА из отдельной Богородской бригады оперативного назначения в составе ефрейтораВиталия Тузикова, рядовых Дамира Гарифулина, Алексея Переверзева, Алексея Пустового, Романа Мамонтова, Сергея Русанова, исполнивших «Балладу о борьбе».Дети сотрудников и военнослужащих также соревновались между собой. Победу в номинации «сольное пение» одержала Анастасия Эсаулова из Кировской области с песней «Ты помни!», а лучшим инструменталистом был признан представитель Нижегородской области Ян Бойнов, сыгравший на саксофоне «Романс» Рейнгольда Глиэра.

Отдел Росгвардии по Республике Марий Эл представляла Надежда Сазанова – дежурный пульта управления ОВО по Юринскому району, выступившая в номинации «Сольное пение». В костюме русской красавицы она исполнила народные песни «Реченька» и «По горкам, по горам». Надежда Сазанова – известная исполнительница в Юринском районе, принимала участие во многих музыкальных фестивалях и конкурсах. «Для меня была большая честь принять участие в таком масштабном конкурсе. Его уровень был очень высокий, и было видно, что мои коллеги по сцене помимо своей службы еще и профессионально занимаются творчеством. Надеюсь, в будущем мне представится возможность снова участвовать в смотре-конкурсе «Солдаты антитеррора» - поделилась своими впечатлениями Надежда.

Кубки и грамоты победителям в своих номинациях вручил командующий Приволжским округом генерал-полковник Александр Порядин.

«Ваш талант и активная творческая деятельность оказывают существенное влияние на морально-психологическое состояние личного состава, вносят значимый вклад в повышение качества и эффективности выполняемых задач, стоящих перед войсками», – отметил он.