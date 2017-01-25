В Приволжском округе Росгвардии завершился III этап смотра-конкурса «Солдаты антитеррора», в котором участвовала сотрудница отдела Росгвардии по Республике Марий Эл из Юринского района.
8 февраля в гарнизонном клубе управления Приволжского округа Росгвардии прошел III этап ежегодного смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества «Солдаты антитеррора» среди личного состава округа. В этом году впервые в конкурсе приняли участие сотрудники территориальных органов и члены их семей. Их дебют оказался очень успешным и ярким.
Более 70 талантливых конкурсантов соревновались между собой в 4 номинациях: вокально-инструментальные ансамбли, инструментальная музыка, сольное пение и хореография. Их творчество оценили члены профессионального жюри: лауреаты международных и всероссийских фестивалей армейской и патриотической песни, авторы-исполнители полковник юстиции Игорь Тылкс и полковник внутренней службы Мария Ящерицына, начальник военно-оркестровой службы округа подполковник Анатолий Першин, заслуженная артистка Чеченской Республики, хормейстер ансамбля песни и пляски округа Анна Мельникова и балетмейстер ансамбля старший прапорщик Андрей Слизов.
В номинации «Сольное пение» победителем стал служащий Вячеслав Зобков с «Торжественной песней», представитель отдела Росгвардии по Республике Мордовия.
В номинации «Инструментальная музыка» равных не было прапорщику Сергею Чукавину, представителю Казанского специального моторизованного полка Росгвардии. Он представил композицию «Музыкальный калейдоскоп».
Представители управления Росгвардии по Саратовской области Мария Торопова и Алексей Бакалов со страстным «Танго» и зажигательным «Джайвом» стали победителями в номинации «Хореография».
Лучшим среди вокально-инструментальных ансамблей жюри признало ВИА из отдельной Богородской бригады оперативного назначения в составе ефрейтора
Виталия Тузикова, рядовых Дамира Гарифулина, Алексея Переверзева, Алексея Пустового, Романа Мамонтова, Сергея Русанова, исполнивших «Балладу о борьбе».
Дети сотрудников и военнослужащих также соревновались между собой. Победу в номинации «сольное пение» одержала Анастасия Эсаулова из Кировской области с песней «Ты помни!», а лучшим инструменталистом был признан представитель Нижегородской области Ян Бойнов, сыгравший на саксофоне «Романс» Рейнгольда Глиэра.
Отдел Росгвардии по Республике Марий Эл представляла Надежда Сазанова – дежурный пульта управления ОВО по Юринскому району, выступившая в номинации «Сольное пение». В костюме русской красавицы она исполнила народные песни «Реченька» и «По горкам, по горам». Надежда Сазанова – известная исполнительница в Юринском районе, принимала участие во многих музыкальных фестивалях и конкурсах. «Для меня была большая честь принять участие в таком масштабном конкурсе. Его уровень был очень высокий, и было видно, что мои коллеги по сцене помимо своей службы еще и профессионально занимаются творчеством. Надеюсь, в будущем мне представится возможность снова участвовать в смотре-конкурсе «Солдаты антитеррора» - поделилась своими впечатлениями Надежда.
Кубки и грамоты победителям в своих номинациях вручил командующий Приволжским округом генерал-полковник Александр Порядин.
«Ваш талант и активная творческая деятельность оказывают существенное влияние на морально-психологическое состояние личного состава, вносят значимый вклад в повышение качества и эффективности выполняемых задач, стоящих перед войсками», – отметил он.