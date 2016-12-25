Общероссийский Конгресс муниципальных образований (ОКМО) проведет в начале марта заседание Палаты городов – центров субъектов Федерации. Главы региональных столиц, заместители руководителей регионов по вопросам внутренней политики и ведущие эксперты в сфере местного самоуправления обсудят 2 марта 2017 года самые насущные проблемы крупных городов России.
Как сообщил президент ОКМО Виктор Кидяев, о значимости мероприятия говорит уже тот факт, что заседание Палаты состоится на площадке Государственной Думы. К участию приглашены представители Администрации президента РФ, правительства, полномочных представительств президента в федеральных округах, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, а также большое количество независимых экспертов.
«Палата городов – центров субъектов была создана по инициативе мэров и глав администраций самых крупных населенных пунктов страны. В России в последнее время стали уделять больше внимания развитию средних и малых городов, яркий пример – это партийные проекты «Единой России», по которым выделяются солидные средства на развитие социальной инфраструктуры и благоустройство. В то же время, столицы регионов имеют свои большие и довольно специфические проблемы, которые надо решать», - рассказал Кидяев.
В ходе заседания Палаты планируется рассмотреть вопросы благоустройства больших городов, вовлечения граждан в решение вопросов местного значения, совершенствования федерального законодательства в части стратегии развития городов – центров субъектов Российской Федерации, эффективного развития экономики территорий и другие.
Последить за ходом обсуждения и услышать советы экспертов смогут все, кто работает в муниципальной сфере или интересуется этой тематикой. Прямая трансляция мероприятия будет организована на официальном сайте Государственной Думы и на интернет-портале «Видеопарламент».