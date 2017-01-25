За два дня было собрано более тысячи подписей неравнодушных йошкаролинцев, и единороссы обратились к мэру города Е.В. Маслову с предложением реконструкции Аллеи здоровья, которая является зоной для прогулок, занятий спортом и игр с детьми.



В минувшие выходные региональный исполнительный комитет Марийского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» провел акцию по сбору подписей горожан за реконструкцию Аллеи здоровья.2017 год в Российской Федерации объявлен Годом экологии, и, как говорится в обращении, «ситуация в данном парке складывается небезопасная: деревья здесь произрастают в естественных условиях, максимально приближенных к лесопосадкам. К сожалению, деревья слишком стары, и при сильном ветре с реки неоднократно ломались сучья, что угрожает безопасности посетителей парка».

«Ежегодно при разливе реки Малая Кокшага по июнь включительно, - как говорится в обращении, - происходит затопление данной территории, что, в свою очередь, негативно сказывается на жизнеспособности произрастающей древесно-кустарниковой растительности. Деревья массово гниют. И процесс этот необратим. Аллея требует серьезной реконструкции и обновления.

Согласно данным Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, данная территория является эндемичной к клещевым инфекциям. Так, за 2016 год удельный вес заболеваний жителей г. Йошкар-Олы составил 46,1 % от всех за болевших на территории Республики Марий Эл. Из-за затопления обрабатывать земельные участки для борьбы с клещами не представляется возможным.На основании вышеизложенного, просим подержать инициативу жителей города по реконструкции Аллеи здоровья».Мэр города поддержал экологическую инициативу, и вынес на обсуждение депутатов Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» предложение о реконструкции этого участка города в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда».Депутаты сегодня одобрили инициативу йошкаролинцев, и предложили свою посильную помощь в реконструкции Аллеи здоровья, которая должна стать одним из любимых мест отдыха горожан и гостей столицы.