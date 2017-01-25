11 февраля в Марийском государственном университете прошел Фестиваль науки.Фестиваль науки рассчитан на самую широкую аудиторию. Основная цель такого масштабного научного праздника - понятным и доступным языком рассказать обществу, чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает современному человеку, популяризировать фундаментальные знания и, тем самым, привлечь как можно больше молодежи.Перед началом официальной части в фойе главного корпуса университета была организована интерактивная выставка факультетов/ институтов, проводились мастер-классы.Историко-филологический факультет предоставил возможность студентам и школьникам почувствовать себя настоящими археологами и раскопать артефакты из песка. Аграрно-технологический институт продемонстрировал копии новейших агрегатов для обработки почвы. Детям была предоставлена возможность попробовать свои силы в рисовании пряников. Физико-математический факультет продемонстрировал роботов, которые играют в мяч на футбольном поле. Большой интерес вызвал мастер-класс юридического факультета, где в выездной лаборатории криминалистики можно было составить фоторобот.ЗАО «Сернурский сырзавод» провел великолепный мастер-класс с дегустацией своей продукции. Желающие могли также пройти лингвострановедческий квест «Музеи мира», прогуляться по аллеям искусств и здоровья, а также попасть в удивительный мир звёзд, научных достижений и передовых технологий, который открыл Планетарий.В официальной части мероприятия приняли участие ректор Марийского государственного университета Михаил Швецов, начальник управления по молодежной политике Министерства образования и науки Республики Марий Эл Станислав Игошин, первый проректор МОСИ Николай Швецов, начальник управления научной и инновационной деятельности Поволжского государственного технологического университета Юрий Андрианов, студенты вузов и школьники общеобразовательных организаций города Йошкар-Олы.Михаил Николаевич в своем выступлении поздравил всех присутствующих с 45-летием возникновения университетского образования в Республике Марий Эл. И подчеркнул, что у вуза великое прошлое, достойное настоящее и стабильное будущее.С приветственным словом к участникам обратился Станислав Игошин:

«Марийский государственный университет является одним из ведущих вузов нашей республики. Многие научные достижения зародились именно в стенах этого университета, отсюда вышли именитые люди, которые строят сегодня наше будущее. Желаю МарГУ успехов, ярких идей и новых научных открытий».

Проректор по научной работе и инновационной деятельности Марийского государственного университета Анатолий Леухин рассказал о научных достижениях ученых университета, а также перспективах развития новых проектов.В ходе мероприятия официальные выступления чередовались с концертными номерами студентов и презентацией научных кружков. Бурю положительных эмоций и восторга вызвала демонстрация химического шоу студентами Института медицины и естественных наук.В конце мероприятия ребята посетили занимательные научно-популярные лекции, кинопоказы, встретились с учёными университета и подискутировали с ними на интересующие темы.Было много хороших идей, встреч и дискуссий, на лекциях выступали блестящие спикеры, в коридорах и аудиториях было полно сияющих детских глаз, у гостей и участников осталось множество ярких впечатлений.

- Отличное мероприятие мы посетили в МарГУ. Было интересно абсолютно всем, даже нам, взрослым. Приятно, что детям с раннего возраста прививают интерес к науке таким необычным и увлекательным способом. В простой доступной форме рассказали о серьезных явлениях и процессах, было занимательно и очень познавательно, - Ирина Иванова, родитель.