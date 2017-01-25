Дирофиляриоз – паразитарное заболевание, которое чаще поражает животных, но при этом встречается и у человека.
Заболевание вызывает нитевидная нематода рода Dirofilaria в период личиночной стадии, которая происходит в подкожной клетчатке различных частей тела, слизистых, внутренних органов.
Заражение происходит через укусы кровососущих комаров в том случае, если комар ранее укусил больное дирофиляриозом животное (собаку, кошку, реже - дикое плотоядное), а после этого укусил человека. Комар – промежуточный хозяин дирофилярий. Около 70 видов комаров способны поддерживать развитие личинок дирофилярий до инвазионной стадии* (например, комары семейства Culicidae– родов Anopheles, Ochlerotatus, Aedes, Stegomyia, Culex, Culisetaи Coquillettidia).
В Республике Марий Эл заболевание дирофиляриозом впервые было зарегистрировано в 2009 году, в последующие годы заболевания регистрировались по два случая ежегодно с 2011 года – по 2016 (в 2013 году – 1 случай). За истекший период 2017 года зафиксирован один случай заболевания. Из 13 зарегистрированных случаев дирофиляриоза, в 5 случаях заражение произошло на отдыхе за пределами Республики Марий Эл, остальные 8 – на ее территории. Все случаи заражения указывают на нападение комаров.
В Республике Марий Эл в целях исключения передачи заболевания трансмиссивным путем проводятся истребительные мероприятия против личинок комаров. В 2016 году с необходимой кратностью было обработано 11 га физической площади (в 2015 году – 11,3). Против гнуса, в том числе от взрослых особей комаров, в 2016 году проведена обработка открытых территорий на 211 объектах на площади 559 га (в 2015 году – 532 га).
Что касается симптомов заболевания, дать о себе знать дирофиляриоз может по-разному, так как клинические проявления зависят от того в какой части организма находится паразит. Наиболее часто поражаются органы зрения (коньюктива в области век).
Но один признак заболевания остается общим - дирофилярии локализуются под кожей или слизистыми, в подкожной жировой клетчатке.
Первые симптомы заболевания - уплотнение, в месте локализации которой ощущается зуд и жжение разной степени интенсивности.
Характерным симптомом заболевания является передвижение гельминта под кожей на ранних стадиях. В связи с этим больные ощущают шевеление внутри уплотнения.
Как уже было отмечено, чаще всего дирофилярии поражают органы зрения. В этом случае для заболевания характерны следующие симптомы: слезотечение от умеренного до сильного, гиперемия кожи век, птоз, блефароспазм; боль в покое и при надавливании; ощущения инородного тела в глазу и шевеления в области уплотнения (при этом симптоме, пациент может заметить гельминта в глазу, смотрясь в зеркало). в случае поражения глазного яблока, появляется снижение остроты зрения.
Для того чтобы уберечься от заражения дирофиляриозом необходимо соблюдать следующие рекомендации: защищайте поверхность кожи от укусов комаров с помощью репеллентов и инсектицидов (перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению); надевайте одежду, которая не позволит насекомым добраться до кожных покровов, установите москитные сетки на двери и окна, проводите дегельминтизация домашних собак и кошек с целью профилактики в весеннее-летний период. Периодически осматривайте животных на наличие признаков дирофиляриоза.
*Инвазионная стадия — стадия развития паразита, способная продолжать жизненный цикл в организме нового хозяина, обусловливая развитие заболевания.
ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНАСанитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике Марий Эл с 6 по 12 февраляЗарегистрировано 127 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями, что на 2,4% больше в сравнении с предыдущей неделей и на 13,5% выше среднемноголетнего уровня (СМУ). Из числа заболевших 96 (75,6%) – дети до 14 лет. Выше республиканского показателя (18,5 на 100 тыс. населения) заболеваемость в Медведевском (41,7), Волжском (22,6) районах, г. Йошкар-Оле (22,5), Звениговском (21,2) и Сернурском (20,8) районах.13/02/2017