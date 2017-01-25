Дирофиляриоз – паразитарное заболевание, которое чаще поражает животных, но при этом встречается и у человека.Заболевание вызывает нитевидная нематода рода Dirofilaria в период личиночной стадии, которая происходит в подкожной клетчатке различных частей тела, слизистых, внутренних органов.Заражение происходит через укусы кровососущих комаров в том случае, если комар ранее укусил больное дирофиляриозом животное (собаку, кошку, реже - дикое плотоядное), а после этого укусил человека. Комар – промежуточный хозяин дирофилярий. Около 70 видов комаров способны поддерживать развитие личинок дирофилярий до инвазионной стадии* (например, комары семейства Culicidae– родов Anopheles, Ochlerotatus, Aedes, Stegomyia, Culex, Culisetaи Coquillettidia).

В Республике Марий Эл заболевание дирофиляриозом впервые было зарегистрировано в 2009 году, в последующие годы заболевания регистрировались по два случая ежегодно с 2011 года – по 2016 (в 2013 году – 1 случай). За истекший период 2017 года зафиксирован один случай заболевания. Из 13 зарегистрированных случаев дирофиляриоза, в 5 случаях заражение произошло на отдыхе за пределами Республики Марий Эл, остальные 8 – на ее территории. Все случаи заражения указывают на нападение комаров.

В 2013 году на сайте "ВП" сообщалось:

В Марий Эл врачи извлекли из глаза пациентки семисантиметрового червя

слезотечение от умеренного до сильного,

гиперемия кожи век, птоз, блефароспазм;

боль в покое и при надавливании;

ощущения инородного тела в глазу и шевеления в области уплотнения (при этом симптоме, пациент может заметить гельминта в глазу, смотрясь в зеркало).

в случае поражения глазного яблока, появляется снижение остроты зрения.

защищайте поверхность кожи от укусов комаров с помощью репеллентов и инсектицидов (перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению);

надевайте одежду, которая не позволит насекомым добраться до кожных покровов,

установите москитные сетки на двери и окна,

проводите дегельминтизация домашних собак и кошек с целью профилактики в весеннее-летний период. Периодически осматривайте животных на наличие признаков дирофиляриоза.

В Республике Марий Эл в целях исключения передачи заболевания трансмиссивным путем проводятся истребительные мероприятия против личинок комаров. В 2016 году с необходимой кратностью было обработано 11 га физической площади (в 2015 году – 11,3). Против гнуса, в том числе от взрослых особей комаров, в 2016 году проведена обработка открытых территорий на 211 объектах на площади 559 га (в 2015 году – 532 га).Что касается симптомов заболевания, дать о себе знать дирофиляриоз может по-разному, так как клинические проявления зависят от того в какой части организма находится паразит. Наиболее часто поражаются органы зрения (коньюктива в области век).Но один признак заболевания остается общим - дирофилярии локализуются под кожей или слизистыми, в подкожной жировой клетчатке.Первые симптомы заболевания - уплотнение, в месте локализации которой ощущается зуд и жжение разной степени интенсивности.Характерным симптомом заболевания является передвижение гельминта под кожей на ранних стадиях. В связи с этим больные ощущают шевеление внутри уплотнения.Как уже было отмечено, чаще всего дирофилярии поражают органы зрения. В этом случае для заболевания характерны следующие симптомы:Для того чтобы уберечься от заражения дирофиляриозом необходимо соблюдать следующие рекомендации: