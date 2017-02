Участниками чемпионата в 2017 году в Республике Марий Эл стали 49 студентов профессиональных образовательных организаций, 8 студентов вузов, а экспертами - 63 представителя профессиональных образовательных организаций и работодателей, в том числе 5 приглашенных экспертов национального уровня.



Соревновательная часть чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошла 7 - 9 февраля на четырех площадках, организованных в Йошкар-Олинском строительном техникуме, Торгово-технологическом колледже, Йошкар-Олинском техникуме сервисных технологий, Транспортно-энергетическом техникуме.Обучающиеся профессиональных образовательных организаций и студенты вузов соревновались по 9 компетенциям:- 12 Wall and Floor Tiling - Облицовка плиткой;- 15 Plumbing and Heating - Сантехника и отопление;- 18 Electrical Installations - Электромонтаж;- 20 Bricklaying - Кирпичная кладка;- 22 Painting and Decorating - Малярные и декоративные работы;- 29 Hairdressing - Парикмахерское искусство;- 34 Cooking - Поварское дело;- 35 Restaurant Service - Ресторанный сервис;- RU Elementary School Teaching - Преподаватель младших классов.Церемония закрытия чемпионата и награждение победителей состоялась 10 февраля 2017 г. во Дворце молодежи Республики Марий Эл. С приветственным словом на церемонии выступили министр образования и науки Республики Марий Эл Галина Николаевна Швецова, заместитель министра промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл Дмитрий Иванович Волков, председатель Объединения профсоюзов Республики Марий Эл Ольга Николаевна Цветкова, председатель Марийской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования Людмила Васильевна Пуртова, председатель Ассоциации учреждений профессионального образования Республики Марий Эл Татьяна Аркадьевна Венедиктова.По итогам Чемпионата золотыми медалями награждены 9 участников, серебряными - 11, бронзовыми - 10, а 2 студента получили специальную награду - Медальон за высшее мастерство.Все участники и победители получили призы и памятные подарки от организаторов Чемпионата, социальных партнеров, работодателей и Ассоциации учреждений профессионального образования Республики Марий Эл.Победители представят Республику Марий Эл в Отборочных соревнованиях для участия в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2017.​