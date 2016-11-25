10 февраля Глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов принял участие в торжественном собрании, посвящённом юбилею Киевско-Житомирской ордена Кутузова III степени ракетной дивизии и 75-летию 222-го истребительного противотанкового артиллерийского полка, образованного в годы Великой Отечественной войны и боевую славу которого унаследовало ракетное соединение.Праздничное мероприятие состоялось в Доме культуры Российской Армии. Поздравляя собравшихся, Глава Республики Леонид Маркелов отметил, что за время своего существования Йошкар-Олинская дивизия прошла славный путь, всегда оставаясь верной традициям мужества и неизменности присяге.

«Вы посвятили свою жизнь сохранению мира и покоя жителей нашей страны, успешно выполняете задачи по охране нашего государства. Сегодня именно РВСН является главной боевой мощью России, надежной опорой страны в обеспечении безопасности нашей страны. Проводимые масштабные учения доказывают достойный уровень подготовки личного состава и абсолютную эффективность воинского соединения», - сказал Леонид Маркелов.

Глава Республики Марий Эл подчеркнул высокие достижения Йошкар-Олинского соединения и тот факт, что по итогам минувшего года дивизия признана лучшим соединением в Ракетных войсках стратегического назначения.

«Я рад видеть в этом зале командиров дивизии: генерал-полковника Анатолия Николаевича Перминова, генерал-майора Владимира Игоревича Шевцова, генерал-майора Михаила Геннадьевича Краснова. Вся ваша сознательная жизнь связана с Армией, с войсками стратегического назначения. Под вашим командованием в разное время Йошкар-Олинская ракетная дивизия достойно несла свое боевое дежурство. Сегодня ваши традиции продолжает современное поколение ракетчиков. Высочайший профессионализм, верность служебному долгу, готовность в любую минуту отразить агрессию против Российской Федерации обеспечивают уверенность наших граждан, что их мирная жизнь под надежной защитой», - отметил Глава Марий Эл.

В свою очередь, заместитель генерального директора АО «Российские космические системы» генерал-полковник Анатолий Перминов поблагодарил за теплый прием.

«Вся наша служба, жизнь всегда были связаны с боевым дежурством. И все виды боевого и тылового обеспечения были посвящены главному – качественной организации несения дежурства. Приятно, когда есть история развития, наши труды не пропали даром, и сегодня дивизия занимает первое место в РВСН. Хочу сказать, что всегда было тесное взаимодействие с руководством республики. Сегодня мы благодаря заботе местной власти и командиру дивизии посмотрели Йошкар-Олу. Я давно не был здесь и был в приятном изумлении, как активно строятся жилые и спортивные комплексы, восстанавливаются храмы, много жилых массивов для простых людей. Часто бывая в других республиках, первый раз вижу такую комплексную застройку, и все это благодаря руководству республики, Леониду Игоревичу. Я радуюсь за семьи офицерского состава, которые здесь живут и несут службу и имеют возможность всем этим воспользоваться», - подчеркнул Анатолий Перминов.

В юбилейный день в зале ДКРА прозвучало много поздравлений. Личный состав и ветеранов дивизии поздравил Архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн.

«Защита нашего Отечества является для каждого из нас святой обязанностью, и вы, проливая пот, труды, иногда и кровь, оберегая державу российскую, оберегаете весь мир от страшной глобальной катастрофы. Господь вручил вам грозное оружие, которое вразумляет горячие головы», - сказал Архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн.

Командир Йошкар-Олинской дивизии Виталий Тарасов, поздравляя участников торжественного собрания, отметил, что военнослужащие соединения с честью выполняют задачи боевой готовности, проявляя свои лучшие качества - выдержку и самоотдачу, внося вклад в дело защиты государственного суверенитета территориальной целостности Родины.

«Личный состав ракетной дивизии достойно продолжает эстафету ратной славы российского воинства, проявляя при этом самоотверженность и героизм. Сегодня мы воздаем должное ветеранам дивизии, которые оставили нынешнему поколению воинов-ракетчиков славные традиции служения. Сейчас дивизия проходит перевооружение на новые комплексы «Ярс», это уже не секрет. Поэтому все, что сделали ветераны в предыдущие годы, успешно реализовывается и достаточно грамотно эксплуатируется, - сказал Виталий Тарасов. – Приятно отметить работу с правительством республики. Взаимодействие организуется не только в вопросах материального обеспечения или помощи, дивизия проводит огромную патриотическую работу с молодежью. В прошлом году на базе дивизии прошли обучение 3,5 тысячи школьников. Надеюсь, что и в этом году будет тоже хороший результат», - выразил убежденность в интервью журналистам командир Киевско-Житомирской ордена Кутузова III степени ракетной дивизии Виталий Тарасов.

Торжественное собрание завершилось праздничным концертом.