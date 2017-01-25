Сегодня глава МЧС России дал старт Всероссийскому пожарно-спасательному флешмобу. В Москве он прошел в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького. На одном из главных катков страны собралось более 700 человек. Это представители министерства, пожарные и спасатели, представители Центрального спортивного клуба МЧС России, РОССОЮЗСПАСа, Всероссийского добровольного пожарного общества, курсанты ведомственных вузов и все желающие.Открывая флешмоб Министр напомнил, что девиз этого всероссийского мероприятия: «МЧС – за здоровый образ жизни!».

«Сегодня мы дали старт очень важной акции, задача которой привлечь внимание к здоровому образу жизни, занятиям спортом и вопросам безопасности жизнедеятельности. Во всех больших и малых городах России пройдут аналогичные акции. Для нас, профессиональных пожарных и спасателей, очень важно, чтобы граждане знали правила безопасного поведения, правильно и адекватно реагировали на различные опасности и угрозы, умели оказать само- и взаимопомощь и, конечно, своевременно вызвать профессиональных спасателей», - напутствовал участников флешмоба глава ведомства Владимир Пучков.

Пожарно-спасательный флешмоб проходит уже 5 год подряд. Все начиналось с предложения инициативной группы, опубликованного в соцсетях в 2013 году, устроить пожарные «покатушки». Постепенно, набирая силу и популярность, акция приобрела массовый характер, появились свои традиции, одна из которых – поддержка МЧС России и лично главы ведомства. Кроме того, из простых «покатушек» сотни пожарных в форме и с флагами флешмоб перерос в большой праздник, где по инициативе самих пожарных и спасателей организованы около десятка различных интерактивных площадок. Сегодня среди участников флешмоба было как никогда много семейных пар с детьми.

«Как светятся глаза девчонок и мальчишек – для них сегодняшний флешмоб запомнится на всю жизнь, а заодно и правила безопасной жизни в мегаполисе, - обратился Владимир Пучков ко всем, кто встал в это воскресное утро на коньки. - И очень важно, друзья, что мы своим примером показываем им, в какой прекрасной физической форме должны быть наши пожарные и спасатели, для того, чтобы спасать людей, бороться с огнем, противостоять стихии».

Сегодня в воскресный день на катке прошло много спортивных мероприятий. Курсанты Академии гражданской защиты МЧС России с неподдельным азартом участвовали в пожарно-спасательной эстафете. На одной из площадок стартовал мини-турнир по хоккею. Первое вбрасывание шайбы в матче провел Министр чрезвычайного ведомства.Особый интерес у участников праздника вызвали интерактивные площадки, на которых проходили различные тематические зимние состязания. Одним из них стал конкурс ледовых скульптур. Самые оригинальные скульптуры команды пожарных, спасателей и членов их семей из Юго-Восточного административного округа г. Москвы были признаны лучшими, а их создатели награждены дипломом за первое место. А вот лучшего снеговика слепила команда Западного административного округа столицы.Для гостей и участников была организована выставка современной пожарной техники. В этот зимний день приятным сюрпризом для всех стали полевая кухня и горячий чай. Министр лично отведал кашу и остался доволен работой поваров.В этом году флешмоб по-прежнему будет Всероссийским – в течение февраля аналогичные мероприятия пройдут под эгидой министерства во всех регионах России. Сегодняшний зимний праздник стал очередным подтверждением того, что есть пожарно-спасательное братство – единение людей по духу и верности выбранному жизненному пути не только профессионально выполняющих свой долг, но и умеющих активно, ярко и с пользой для здоровья отдыхать.