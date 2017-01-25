В 2016 г. в целях совершенствования безопасности и улучшения условий труда, предупреждения случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний продолжалась реализация международной Конвенции об основах, содействующих безопасности и гигиене труда (Конвенция 187), принятой Международной организацией труда 15.06.2006 г., ратифицированной в Российской Федерации в 2010 г.; государственной программы Республики Марий Эл «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2013-2020 гг.)», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30.11.2012 №435, и призванной способствовать созданию высокотехнологичного промышленного комплекса, обеспечению занятости населения в промышленном производстве и улучшению условий труда; ведомственных целевых программ по развитию малого и среднего предпринимательства во всех муниципальных образованиях республики и др.
Вопросы улучшения условий труда рассматривались на ежегодных заседаниях Межведомственной комиссии по охране труда, в состав которой входит представитель Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, на семинарах–совещаниях в Управлении Роспотребнадзора по Республике Марий Эл с приглашением представителей Государственной инспекции труда в Республике Марий Эл, Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, руководителей и ответственных должностных лиц промышленных предприятий и лечебно-профилактических учреждений республики.
Но, несмотря на принимаемые меры, проблемы, связанные с улучшением условий труда в республике в полной мере не решены.
В 2016 г. на надзоре находилось 1222 юридических лица и индивидуальных предпринимателя, осуществляющих производственную деятельность, что на 59 больше, чем в 2015 г. (в 2015 г. – 1163, в 2014 г. – 1330). Увеличение произошло за счет открывшихся предприятий малого бизнеса, представивших уведомления о начале осуществления деятельности (Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий, техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники, включая контрольно-кассовую технику и др.).
В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий, принятых по их результатам мер административного воздействия, осуществления санитарно-гигиенических мероприятий хозяйствующими субъектами в рамках выполнения предписаний, количество объектов III группы санэпидблагополучия (крайне неблагополучных) уменьшилось до 2,6% (в 2015 г. – 3,3%, в 2014 г. - 4,0%).
Доля объектов I группы санэпидблагополучия (благополучных) увеличилась и составила 35,6% (в 2015 г. - 31,9%, в 2014 г. - 30,2%) (Таблица):
Санитарно-гигиеническая характеристика объектов надзора в Республике Марий Эл в 2014-2016 гг.
|
Годы
|
I группа
|
II группа
|
III группа
|
Общее число субъектов
|
абс. число
|
%
|
% по РФ
|
абс. число
|
%
|
% по РФ
|
абс. число
|
%
|
% по РФ
|
2014
|
402
|
30,2
|
26,38
|
874
|
65,7
|
64,83
|
54
|
4,1
|
8,79
|
1330
|
2015
|
371
|
31,9
|
27,59
|
754
|
64,8
|
64,54
|
38
|
3,3
|
7,87
|
1163
|
2016
|
435
|
35,6
|
Нет данных
|
755
|
61,8
|
Нет данных
|
32
|
2,6
|
Нет данных
|
1222
К III группе в 2016 г. как и в предыдущие года, преимущественно относились сельскохозяйственные предприятия – 11% (в 2015 г. -– 16,5%, в 2014 г. – 18,4%).
В 2016 г. количество обследованных промышленных, автотранспортных и сельскохозяйственных предприятий в целом по республике составило 22 (в 2015 г. – 100, в 2014 г. – 84). Уменьшение произошло в связи с введенным Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» запретом на проведение проверок малого бизнеса в период 2016 – 2018 гг.
С целью получения более полной характеристики состояния условий труда все плановые проверки проведены с использованием лабораторно-инструментальных методов исследования производственных факторов на рабочих местах.
Общее количество отобранных проб воздуха рабочей зоны составило 1457 (в 2015 г. – 1555, в 2014 г. – 2138). Превышения ПДК не обнаружены (в 2015 г. - 0,75%, в 2014 г. - 0,64%); вещества 1-2 классов опасности (в 2016 г. – 0%; в 2015 г. – 1,3%; в 2014 г. – 1,2%).
Доля рабочих мест, не соответствующих гигиеническим нормативам по физическим факторам, в целом по республике уменьшилась до 3,9% (2015 г. – 5,0%, 2014 г. – 6,9%).
В 2016 г. по сравнению с 2015 г., в результате того, что для проведения замеров были определены ранее не обследовавшиеся рабочие места, увеличилось количество выявленных рабочих мест с несоответствием величин показателей микроклимата на 2,9% и уровней вибрации на 0,86%.
В 2016 г. уменьшилась доля рабочих мест с превышением ПДУ шума до 13,6% (в 2015 г. – 15,5%; в 2014 г. – 18,6%), ВДУ электромагнитных полей до 1,87% (в 2015 г. – 5,5%, в 2014 г. – 7,9%), освещенности до 2,97% (в 2015 г. – 5,6%, в 2014 г. – 7,7%).
В 2016 году продолжалось осуществление надзора за предприятиями деревообрабатывающей промышленности, транспорта, сельского хозяйства в связи с приоритетностью данных направлений, определенной повышенным риском травматизма и возникновения профессиональных заболеваний среди работающих.
Наиболее типичными нарушениями оставались: отсутствие эффективного лабораторного производственного контроля за соблюдением санитарных правил при осуществлении деятельности, медицинских осмотров, санитарно-гигиенических паспортов канцерогеноопасных организаций. Имели место случаи допуска станочников к работе в условиях повышенного шума без средств индивидуальной защиты органов слуха.
По фактам выявления нарушений обязательных требований применены меры пресечения в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Количество наложенных штрафов уменьшилось по сравнению с 2015 г. соответственно уменьшению количества плановых проверок до 67 (в 2015 г. – 152, в 2014 г. – 160). Количество штрафов, наложенных на юридических лиц, уменьшилось до 44 (в 2015 г. – 63, 2014 г. – 68). Взыскиваемость штрафов в 2016 г. составила 98,5 % (в 2015 г. – 98,0%, 2014 г. – 96,9 %).
По фактам обнаружения нарушений лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) в мировые судебные участки были направлены материалы в отношении 4 ответственных должностных лиц ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.», ОАО «УМС», ОАО «Марспецмонтаж», АО «Транснефть-Верхняя Волга», которые судами привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.19.20 КоАП РФ.
Судом общей юрисдикции приостановлена эксплуатация рабочих мест с ПЭВМ в ГКУ РМЭ «Руткинское лесничество» на 20 суток в связи с превышением ВДУ электромагнитных полей. В мировые судебные участки направлены материалы в отношении 5 юридических лиц, не выполнивших предписания. Все они привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ в виде штрафов.