12/02/2017

Роспотребнадзор по Марий Эл: проблемы, связанные с улучшением условий труда в республике в полной мере не решены





Вопросы улучшения условий труда рассматривались на ежегодных заседаниях Межведомственной комиссии по охране труда, в состав которой входит представитель Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, на семинарах–совещаниях в Управлении Роспотребнадзора по Республике Марий Эл с приглашением представителей Государственной инспекции труда в Республике Марий Эл, Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, руководителей и ответственных должностных лиц промышленных предприятий и лечебно-профилактических учреждений республики.



Но, несмотря на принимаемые меры, проблемы, связанные с улучшением условий труда в республике в полной мере не решены.



В 2016 г. на надзоре находилось 1222 юридических лица и индивидуальных предпринимателя, осуществляющих производственную деятельность, что на 59 больше, чем в 2015 г. (в 2015 г. – 1163, в 2014 г. – 1330). Увеличение произошло за счет открывшихся предприятий малого бизнеса, представивших уведомления о начале осуществления деятельности (Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий, техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники, включая контрольно-кассовую технику и др.).



В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий, принятых по их результатам мер административного воздействия, осуществления санитарно-гигиенических мероприятий хозяйствующими субъектами в рамках выполнения предписаний, количество объектов III группы санэпидблагополучия (крайне неблагополучных) уменьшилось до 2,6% (в 2015 г. – 3,3%, в 2014 г. - 4,0%).



Доля объектов I группы санэпидблагополучия (благополучных) увеличилась и составила 35,6% (в 2015 г. - 31,9%, в 2014 г. - 30,2%) (Таблица):



В 2016 г. в целях совершенствования безопасности и улучшения условий труда, предупреждения случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний продолжалась реализация международной Конвенции об основах, содействующих безопасности и гигиене труда (Конвенция 187), принятой Международной организацией труда 15.06.2006 г., ратифицированной в Российской Федерации в 2010 г.; государственной программы Республики Марий Эл «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2013-2020 гг.)», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30.11.2012 №435, и призванной способствовать созданию высокотехнологичного промышленного комплекса, обеспечению занятости населения в промышленном производстве и улучшению условий труда; ведомственных целевых программ по развитию малого и среднего предпринимательства во всех муниципальных образованиях республики и др.Вопросы улучшения условий труда рассматривались на ежегодных заседаниях Межведомственной комиссии по охране труда, в состав которой входит представитель Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, на семинарах–совещаниях в Управлении Роспотребнадзора по Республике Марий Эл с приглашением представителей Государственной инспекции труда в Республике Марий Эл, Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, руководителей и ответственных должностных лиц промышленных предприятий и лечебно-профилактических учреждений республики.Но, несмотря на принимаемые меры, проблемы, связанные с улучшением условий труда в республике в полной мере не решены.В 2016 г. на надзоре находилось 1222 юридических лица и индивидуальных предпринимателя, осуществляющих производственную деятельность, что на 59 больше, чем в 2015 г. (в 2015 г. – 1163, в 2014 г. – 1330). Увеличение произошло за счет открывшихся предприятий малого бизнеса, представивших уведомления о начале осуществления деятельности (Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий, техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники, включая контрольно-кассовую технику и др.).В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий, принятых по их результатам мер административного воздействия, осуществления санитарно-гигиенических мероприятий хозяйствующими субъектами в рамках выполнения предписаний, количество объектов III группы санэпидблагополучия (крайне неблагополучных) уменьшилось до 2,6% (в 2015 г. – 3,3%, в 2014 г. - 4,0%).Доля объектов I группы санэпидблагополучия (благополучных) увеличилась и составила 35,6% (в 2015 г. - 31,9%, в 2014 г. - 30,2%) (Таблица): Санитарно-гигиеническая характеристика объектов надзора в Республике Марий Эл в 2014-2016 гг.

Годы I группа II группа III группа Общее число субъектов абс. число % % по РФ абс. число % % по РФ абс. число % % по РФ 2014 402 30,2 26,38 874 65,7 64,83 54 4,1 8,79 1330 2015 371 31,9 27,59 754 64,8 64,54 38 3,3 7,87 1163 2016 435 35,6 Нет данных 755 61,8 Нет данных 32 2,6 Нет данных 1222



К III группе в 2016 г. как и в предыдущие года, преимущественно относились сельскохозяйственные предприятия – 11% (в 2015 г. -– 16,5%, в 2014 г. – 18,4%).



В 2016 г. количество обследованных промышленных, автотранспортных и сельскохозяйственных предприятий в целом по республике составило 22 (в 2015 г. – 100, в 2014 г. – 84). Уменьшение произошло в связи с введенным Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» запретом на проведение проверок малого бизнеса в период 2016 – 2018 гг.



С целью получения более полной характеристики состояния условий труда все плановые проверки проведены с использованием лабораторно-инструментальных методов исследования производственных факторов на рабочих местах.



Общее количество отобранных проб воздуха рабочей зоны составило 1457 (в 2015 г. – 1555, в 2014 г. – 2138). Превышения ПДК не обнаружены (в 2015 г. - 0,75%, в 2014 г. - 0,64%); вещества 1-2 классов опасности (в 2016 г. – 0%; в 2015 г. – 1,3%; в 2014 г. – 1,2%).



Доля рабочих мест, не соответствующих гигиеническим нормативам по физическим факторам, в целом по республике уменьшилась до 3,9% (2015 г. – 5,0%, 2014 г. – 6,9%).



В 2016 г. по сравнению с 2015 г., в результате того, что для проведения замеров были определены ранее не обследовавшиеся рабочие места, увеличилось количество выявленных рабочих мест с несоответствием величин показателей микроклимата на 2,9% и уровней вибрации на 0,86%.



В 2016 г. уменьшилась доля рабочих мест с превышением ПДУ шума до 13,6% (в 2015 г. – 15,5%; в 2014 г. – 18,6%), ВДУ электромагнитных полей до 1,87% (в 2015 г. – 5,5%, в 2014 г. – 7,9%), освещенности до 2,97% (в 2015 г. – 5,6%, в 2014 г. – 7,7%).



В 2016 году продолжалось осуществление надзора за предприятиями деревообрабатывающей промышленности, транспорта, сельского хозяйства в связи с приоритетностью данных направлений, определенной повышенным риском травматизма и возникновения профессиональных заболеваний среди работающих.



Наиболее типичными нарушениями оставались: отсутствие эффективного лабораторного производственного контроля за соблюдением санитарных правил при осуществлении деятельности, медицинских осмотров, санитарно-гигиенических паспортов канцерогеноопасных организаций. Имели место случаи допуска станочников к работе в условиях повышенного шума без средств индивидуальной защиты органов слуха.



По фактам выявления нарушений обязательных требований применены меры пресечения в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Количество наложенных штрафов уменьшилось по сравнению с 2015 г. соответственно уменьшению количества плановых проверок до 67 (в 2015 г. – 152, в 2014 г. – 160). Количество штрафов, наложенных на юридических лиц, уменьшилось до 44 (в 2015 г. – 63, 2014 г. – 68). Взыскиваемость штрафов в 2016 г. составила 98,5 % (в 2015 г. – 98,0%, 2014 г. – 96,9 %).



По фактам обнаружения нарушений лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) в мировые судебные участки были направлены материалы в отношении 4 ответственных должностных лиц ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.», ОАО «УМС», ОАО «Марспецмонтаж», АО «Транснефть-Верхняя Волга», которые судами привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.19.20 КоАП РФ.



Судом общей юрисдикции приостановлена эксплуатация рабочих мест с ПЭВМ в ГКУ РМЭ «Руткинское лесничество» на 20 суток в связи с превышением ВДУ электромагнитных полей. В мировые судебные участки направлены материалы в отношении 5 юридических лиц, не выполнивших предписания. Все они привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ в виде штрафов. К III группе в 2016 г. как и в предыдущие года, преимущественно относились сельскохозяйственные предприятия – 11% (в 2015 г. -– 16,5%, в 2014 г. – 18,4%).В 2016 г. количество обследованных промышленных, автотранспортных и сельскохозяйственных предприятий в целом по республике составило 22 (в 2015 г. – 100, в 2014 г. – 84). Уменьшение произошло в связи с введенным Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» запретом на проведение проверок малого бизнеса в период 2016 – 2018 гг.С целью получения более полной характеристики состояния условий труда все плановые проверки проведены с использованием лабораторно-инструментальных методов исследования производственных факторов на рабочих местах.Общее количество отобранных проб воздуха рабочей зоны составило 1457 (в 2015 г. – 1555, в 2014 г. – 2138). Превышения ПДК не обнаружены (в 2015 г. - 0,75%, в 2014 г. - 0,64%); вещества 1-2 классов опасности (в 2016 г. – 0%; в 2015 г. – 1,3%; в 2014 г. – 1,2%).Доля рабочих мест, не соответствующих гигиеническим нормативам по физическим факторам, в целом по республике уменьшилась до 3,9% (2015 г. – 5,0%, 2014 г. – 6,9%).В 2016 г. по сравнению с 2015 г., в результате того, что для проведения замеров были определены ранее не обследовавшиеся рабочие места, увеличилось количество выявленных рабочих мест с несоответствием величин показателей микроклимата на 2,9% и уровней вибрации на 0,86%.В 2016 г. уменьшилась доля рабочих мест с превышением ПДУ шума до 13,6% (в 2015 г. – 15,5%; в 2014 г. – 18,6%), ВДУ электромагнитных полей до 1,87% (в 2015 г. – 5,5%, в 2014 г. – 7,9%), освещенности до 2,97% (в 2015 г. – 5,6%, в 2014 г. – 7,7%).В 2016 году продолжалось осуществление надзора за предприятиями деревообрабатывающей промышленности, транспорта, сельского хозяйства в связи с приоритетностью данных направлений, определенной повышенным риском травматизма и возникновения профессиональных заболеваний среди работающих.Наиболее типичными нарушениями оставались: отсутствие эффективного лабораторного производственного контроля за соблюдением санитарных правил при осуществлении деятельности, медицинских осмотров, санитарно-гигиенических паспортов канцерогеноопасных организаций. Имели место случаи допуска станочников к работе в условиях повышенного шума без средств индивидуальной защиты органов слуха.По фактам выявления нарушений обязательных требований применены меры пресечения в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Количество наложенных штрафов уменьшилось по сравнению с 2015 г. соответственно уменьшению количества плановых проверок до 67 (в 2015 г. – 152, в 2014 г. – 160). Количество штрафов, наложенных на юридических лиц, уменьшилось до 44 (в 2015 г. – 63, 2014 г. – 68). Взыскиваемость штрафов в 2016 г. составила 98,5 % (в 2015 г. – 98,0%, 2014 г. – 96,9 %).По фактам обнаружения нарушений лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) в мировые судебные участки были направлены материалы в отношении 4 ответственных должностных лиц ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.», ОАО «УМС», ОАО «Марспецмонтаж», АО «Транснефть-Верхняя Волга», которые судами привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.19.20 КоАП РФ.Судом общей юрисдикции приостановлена эксплуатация рабочих мест с ПЭВМ в ГКУ РМЭ «Руткинское лесничество» на 20 суток в связи с превышением ВДУ электромагнитных полей. В мировые судебные участки направлены материалы в отношении 5 юридических лиц, не выполнивших предписания. Все они привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ в виде штрафов.

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