К 100-летию образования Республики Марий Эл 7 февраля в Доме Правительства состоялось заседание первого республиканского организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, которое провёл Первый заместитель Председателя Правительства, министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Михаил Васютин.

«Сегодня мы с вами приступаем к обсуждению основных направлений, мероприятий и этапов подготовки к большому историческому событию. Подготовка к празднованию в 2020 году 100-летия образования Республики Марий Эл осуществляется в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 9 февраля 2013 года № 125. Республиканский оргкомитет возглавляет Глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов», – отметил он.

С докладом об основных направлениях подготовки к юбилейное дате на заседании выступил первый заместитель министра культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Владимир Актанаев. Это реализация культурно-массовых мероприятий, просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей, реставрация объектов культурного наследия, строительство и реконструкция объектов культуры. Подготовительная работа по реализации плана основных юбилейных мероприятий проводится уже сейчас. Торжественные мероприятия по случаю юбилея планируется провести не только в Республике Марий Эл, но и в регионах Российской Федерации и за рубежом.Единый план-график юбилейных торжеств на сегодняшний день состоит из 89 пунктов и состоит из четырех разделов.Михаил Васютин обратил внимание руководителей министерств и ведомств, при планировании деятельности предусмотреть проведение мероприятий, посвященных 100-летию образования Республики Марий Эл. Отметил также необходимость участия в этой работе бизнес сообщества и общественных организаций.

«Мероприятия должны быть яркими и крупными, которые заинтересуют широкую общественность и за пределами республики, привлекут в наш край туристов, – подчеркнул Михаил Зиновьевич. – Нужно пригласить на праздничные мероприятия наших знаменитых земляков. Думаю, деятели искусств порадуют нас в честь юбилея республики новыми произведениями, оперными и балетными постановками, яркими картинами, книгами, фильмами и концертными программами».

Важно, чтобы 100-летний юбилей объединил всех жителей и гостей Республики Марий Эл, стал общим праздником, чтобы каждый человек почувствовал сопричастность к этому знаменательному событию.