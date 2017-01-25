На выставке – ярмарке свою продукцию представили более 80 производителей и организаций торговли, общественного питания, сельхозпредприятий марийского края.
В шестой раз республиканское министерство экономического развития и торговли проводит ярмарку под названием «Покупай Мариэльское!» в выставочном центре Торгово-промышленной палаты. Это мероприятие – своеобразный слет производителей и мастеров народных промыслов Марий Эл.
Республиканское Управление исполнения наказаний представило на ярмарке образцы швейной продукции, кованые изделия, металлоизделия, газовые горелки, фаркопы, футбольные мячи. Кроме этого сотрудники рассказали об услугах, которые оказывают предприятия, расположенные в исправительных колониях.
- Большим спросом у посетителей ярмарки обычно пользуются футбольные и волейбольные мячи, сшитые вручную в исправительной колонии № 4, - поделился впечатлениями сотрудник отдела организации трудовой занятости спецконтингента УФСИН России по Республике Марий Эл Андрей Петухов. – В итоге все мячи, представленные на выставке, нашли своих покупателей. Мы всегда принимаем участие в выставке «Покупай Мариэльское». Отрадно, что наша продукция пользуется у населения спросом.
Вызвала интерес и швейная продукция, представленная ИК-7, а также кованые изделия, изготовленные в исправительной колонии № 3.
Центры трудовой адаптации осужденных исправительных учреждений Марий Эл в прошлом году произвели товаров, оказали услуг и выполнили работ на сумму более 90 миллионов рублей. При этом было освоено 20 новых видов продукции, в основном это изделия легкой промышленности. Это позволило дополнительно трудоустроить почти 130 осужденных.