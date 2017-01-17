11/02/2017

В Марий Эл очень высокий темп роста просроченной задолженности населения по кредитам наличными





Как сообщается в пресс-релизе ОКБ , объем задолженности с просрочкой платежа от 1 дня вырос по итогам 2016 г. на 13%: с 1,15 до 1,30 трлн. руб. и составил 13,8% от общего объема ссудной задолженности граждан. В 2015 г. темпы роста этого показателя составляли 49%. Объем «плохих» долгов с просрочкой платежей более 90 дней за год также вырос на 13%: с 1,11 до 1,26 трлн. руб. и составил 13,4% от ссудной задолженности. В 2015 г. темпы роста «плохих» долгов составляли 51%.



Самые высокие годовые темпы роста объемов просроченной задолженности отмечаются в Калмыкии (+108%), Еврейской АО (+47%), Марий Эл (+42%), Хакасии (+31%), Забайкальском крае (+27%), Вологодской обл. (+26%), респ. Саха (+23%), Тюменской обл. (+22%), Чеченской респ. (+21%) и Адыгее (+21%). Темпы роста, превышающие среднее значение, зафиксированы в 41 регионе.



Аналитики объединенного кредитного бюро подвели итоги платежной дисциплины российских регионов по итогам 2016 г.Как сообщается в, объем задолженности с просрочкой платежа от 1 дня вырос по итогам 2016 г. на 13%: с 1,15 до 1,30 трлн. руб. и составил 13,8% от общего объема ссудной задолженности граждан. В 2015 г. темпы роста этого показателя составляли 49%. Объем «плохих» долгов с просрочкой платежей более 90 дней за год также вырос на 13%: с 1,11 до 1,26 трлн. руб. и составил 13,4% от ссудной задолженности. В 2015 г. темпы роста «плохих» долгов составляли 51%.Самые высокие годовые темпы роста объемов просроченной задолженности отмечаются в Калмыкии (+108%), Еврейской АО (+47%), Марий Эл (+42%), Хакасии (+31%), Забайкальском крае (+27%), Вологодской обл. (+26%), респ. Саха (+23%), Тюменской обл. (+22%), Чеченской респ. (+21%) и Адыгее (+21%). Темпы роста, превышающие среднее значение, зафиксированы в 41 регионе. Для справки: Бюро действует на рынке с 2004 г., в его базе данных 230 млн. кредитных историй по 66,5 млн. заемщиков из всех регионов страны. В числе наших клиентов более 600 банков, МФО, страховых компаний и операторов сотовой связи. Отрицательные темпы роста зафиксированы в Карачаево-Черкесии (-4,5%), Ингушетии (-2,5%) и Дагестане (-2%). Также крайне умеренные темпы отмечены в Северной Осетии (+0,4%), Кабардино-Балкарии, Тыве, Сахалинской и Курганской обл. (по +5%), Челябинской и Орловской обл. (по +8%).



Самые высокие показатели доли просроченной задолженности от общего объема ссудного долга населения перед кредитными организациями отмечены в Ингушетии – 53,2% (2,7 млрд. руб.), Карачаево-Черкесии – 27,6% (5,5 млрд. руб.), Калмыкии – 23,8% (4,6 млрд. руб.), Кабардино-Балкарии – 23,1% (6,9 млрд. руб.) и Адыгее – 20,6% (4,1 млрд. руб.), Краснодарском крае – 19,6% (55,8 млрд. руб.), Астраханской обл. – 19,3% (10,5 млрд. руб.), Калининградской обл. – 19,0% (8,2 млрд. руб.), Ростовской обл. – 18,4% (35,9 млрд. руб.) и Кемеровской обл. – 18,2% (27,2 млрд. руб.). Всего доля просроченной задолженности, превышающая 13,8% зафиксированы в 39 российских регионах.



Самые низкие значения отмечаются в Магаданской обл. – 5,9% (1,2 млрд. руб.), респ. Саха (Якутия) – 6,9% (7,2 млрд. руб.), Камчатском крае – 7,2% (1,8 млрд. руб.), Сахалинской обл. – 8,4% (2,7 млрд. руб.), Коми – 8,4% (6,0 млрд. руб.), Чеченской респ. – 8,5% (1,4 млрд. руб.), Архангельской обл. – 9,2%



Отрицательные темпы роста зафиксированы в Карачаево-Черкесии (-4,5%), Ингушетии (-2,5%) и Дагестане (-2%). Также крайне умеренные темпы отмечены в Северной Осетии (+0,4%), Кабардино-Балкарии, Тыве, Сахалинской и Курганской обл. (по +5%), Челябинской и Орловской обл. (по +8%).Самые высокие показатели доли просроченной задолженности от общего объема ссудного долга населения перед кредитными организациями отмечены в Ингушетии – 53,2% (2,7 млрд. руб.), Карачаево-Черкесии – 27,6% (5,5 млрд. руб.), Калмыкии – 23,8% (4,6 млрд. руб.), Кабардино-Балкарии – 23,1% (6,9 млрд. руб.) и Адыгее – 20,6% (4,1 млрд. руб.), Краснодарском крае – 19,6% (55,8 млрд. руб.), Астраханской обл. – 19,3% (10,5 млрд. руб.), Калининградской обл. – 19,0% (8,2 млрд. руб.), Ростовской обл. – 18,4% (35,9 млрд. руб.) и Кемеровской обл. – 18,2% (27,2 млрд. руб.). Всего доля просроченной задолженности, превышающая 13,8% зафиксированы в 39 российских регионах.Самые низкие значения отмечаются в Магаданской обл. – 5,9% (1,2 млрд. руб.), респ. Саха (Якутия) – 6,9% (7,2 млрд. руб.), Камчатском крае – 7,2% (1,8 млрд. руб.), Сахалинской обл. – 8,4% (2,7 млрд. руб.), Коми – 8,4% (6,0 млрд. руб.), Чеченской респ. – 8,5% (1,4 млрд. руб.), Архангельской обл. – 9,2% Кредиты наличными

Объем просроченной задолженности по кредитам наличными года вырос на 15%: c 708,6 до 813,8 млрд. руб., составив 19,5% от ссудного долга по этому виду кредитов.



Наибольшие годовые темпы роста объемов просроченной задолженности по кредитам наличными отмечаются в Калмыкии (+63%), Марий Эл (+38%), Еврейской АО (+32%), Хакасии (+28%), Забайкальском крае (+24%), Вологодской обл. (+22%), Мурманской и Костромской обл. (по +21%), а также в Хабаровском крае и Чечне (+20%).



Снижение объемов просроченной задолженности зафиксированы в Карачаево-Черкесии (-7%), Дагестане (-5%), в Ингушетии (-3%) и Северной Осетии (-2%). Низкие темпы роста также отмечены в Кабардино-Балкарии (+5%), Курганской обл. (+5%), Сахалинской обл. (+6%), Пермском крае (+6%) и в Челябинской обл. и Тыве (по +7%).



Самые высокие показатели доли просроченной задолженности в объеме ссудного долга по кредитам наличными зафиксированы в Ингушетии – 59,7% (2,6 млрд. руб.), Карачаево-Черкесии – 32,4% (4,2 млрд. руб.), Калмыкии – 31,7% (3,6 млрд. руб.), Кабардино-Балкарии – 27,9% (5,4 млрд. руб.) и Марий Эл – 25,4% (2,8 млрд. руб.), Ивановской обл. – 24,7% (5,1 млрд. руб.), Адыгее – 24,5% (2,9 млрд. руб.), Новосибирской обл. – 24,3% (19,9 млрд. руб.), Владимирской обл. – 24,2% (6,5 млрд. руб.) и Астраханской обл. – 24,1% (7,7 млрд. руб.).



Самые низкие показатели в Чечне – 8,5% (1,1 млрд. руб.), Магаданской обл. – 9,1% (897 млн. руб.), Камчатском крае – 9,9% (1,2 млрд. руб.), Сахалинской обл. – 11,9% (1,9 млрд. руб.), респ. Саха – 12,6% (5,5 млрд. руб.), респ. Коми – 12,7% (4,0 млрд. руб.), Амурской обл. – 13,7% (3,8 млрд. руб.), респ. Алтай – 13,8% (910 млн. руб.), Кировской обл. – 13,9% (4,0 млрд. руб.) и Мурманской обл. – 14,2% (3,90 млрд. руб.). Объем просроченной задолженности по кредитам наличными года вырос на 15%: c 708,6 до 813,8 млрд. руб., составив 19,5% от ссудного долга по этому виду кредитов.Наибольшие годовые темпы роста объемов просроченной задолженности по кредитам наличными отмечаются в Калмыкии (+63%), Марий Эл (+38%), Еврейской АО (+32%), Хакасии (+28%), Забайкальском крае (+24%), Вологодской обл. (+22%), Мурманской и Костромской обл. (по +21%), а также в Хабаровском крае и Чечне (+20%).Снижение объемов просроченной задолженности зафиксированы в Карачаево-Черкесии (-7%), Дагестане (-5%), в Ингушетии (-3%) и Северной Осетии (-2%). Низкие темпы роста также отмечены в Кабардино-Балкарии (+5%), Курганской обл. (+5%), Сахалинской обл. (+6%), Пермском крае (+6%) и в Челябинской обл. и Тыве (по +7%).Самые высокие показатели доли просроченной задолженности в объеме ссудного долга по кредитам наличными зафиксированы в Ингушетии – 59,7% (2,6 млрд. руб.), Карачаево-Черкесии – 32,4% (4,2 млрд. руб.), Калмыкии – 31,7% (3,6 млрд. руб.), Кабардино-Балкарии – 27,9% (5,4 млрд. руб.) и Марий Эл – 25,4% (2,8 млрд. руб.), Ивановской обл. – 24,7% (5,1 млрд. руб.), Адыгее – 24,5% (2,9 млрд. руб.), Новосибирской обл. – 24,3% (19,9 млрд. руб.), Владимирской обл. – 24,2% (6,5 млрд. руб.) и Астраханской обл. – 24,1% (7,7 млрд. руб.).Самые низкие показатели в Чечне – 8,5% (1,1 млрд. руб.), Магаданской обл. – 9,1% (897 млн. руб.), Камчатском крае – 9,9% (1,2 млрд. руб.), Сахалинской обл. – 11,9% (1,9 млрд. руб.), респ. Саха – 12,6% (5,5 млрд. руб.), респ. Коми – 12,7% (4,0 млрд. руб.), Амурской обл. – 13,7% (3,8 млрд. руб.), респ. Алтай – 13,8% (910 млн. руб.), Кировской обл. – 13,9% (4,0 млрд. руб.) и Мурманской обл. – 14,2% (3,90 млрд. руб.).

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