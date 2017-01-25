11/02/2017

Сотрудники ЦЛРР отдела Росгвардии по Республике Марий Эл отметили профессиональный праздник







В торжественной обстановке собравшихся поздравил руководитель центра лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Республике Марий Эл подполковник полиции Виктор Шуралев. В своем поздравительном слове он выразил огромную благодарность сотрудникам за их каждодневный труд, пожелал дальнейших успехов в деятельности, а также здоровья им и их близким.

В отделе Росгвардии по Республике Марий Эл состоялись праздничные мероприятия, посвященные празднованию дня образования центра лицензионно-разрешительной работы. В них приняли участие ветераны службы и действующие сотрудники центра.В торжественной обстановке собравшихся поздравил руководитель центра лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Республике Марий Эл подполковник полиции Виктор Шуралев. В своем поздравительном слове он выразил огромную благодарность сотрудникам за их каждодневный труд, пожелал дальнейших успехов в деятельности, а также здоровья им и их близким. «Вы профессионально выполняете свои служебные задачи, а главное – понимаете их важность для нашего общества и государства», - отметил он.

В числе задач центра ЛРР – обеспечение государственного контроля за оборотом гражданского, служебного и боевого оружия, взрывчатых материалов промышленного назначения, частной охранной и сыскной деятельностью. Штатная численность центра на сегодняшний день составляет 22 аттестованных сотрудника и 6 вольнонаемных работников.



Много добрых слов было сказано в адрес ветеранов. Те, в свою очередь, вспомнили годы своей службы, поделились с более молодыми коллегами опытом, передали им добрые пожелания.



В заключение праздничного мероприятия троим сотрудникам и восьми ветеранам были вручены грамоты от руководства отдела Росгвардии по Республике Марий Эл. В числе задач центра ЛРР – обеспечение государственного контроля за оборотом гражданского, служебного и боевого оружия, взрывчатых материалов промышленного назначения, частной охранной и сыскной деятельностью. Штатная численность центра на сегодняшний день составляет 22 аттестованных сотрудника и 6 вольнонаемных работников.Много добрых слов было сказано в адрес ветеранов. Те, в свою очередь, вспомнили годы своей службы, поделились с более молодыми коллегами опытом, передали им добрые пожелания.В заключение праздничного мероприятия троим сотрудникам и восьми ветеранам были вручены грамоты от руководства отдела Росгвардии по Республике Марий Эл.

Пресс-служба отдела Росгвардии по Республике Марий Эл Нравится

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