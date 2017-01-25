10/02/2017

МарГУ заключил договор о сотрудничестве с Йошкар-олинской городской больницей



На встрече обсуждались вопросы реализации непрерывного медицинского образования, говорилось о достижениях в медицине и актуальных проблемах здравоохранения.





Накануне Всемирного дня больного, который отмечается 11 февраля, ректор Марийского государственного университета Михаил Швецов встретился с главным врачом Йошкар-Олинской городской больницы Андреем Нагибиным.На встрече обсуждались вопросы реализации непрерывного медицинского образования, говорилось о достижениях в медицине и актуальных проблемах здравоохранения.По итогам встречи стороны подписали договор о стратегическом партнерстве в вопросе подготовки профессиональных кадров высшей квалификации для медицинских учреждений не только Республики Марий Эл, России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. - Данный договор ознаменовал собой начало сотрудничества между нашими учреждениями. Помимо совместных семинаров, конференций, научно-образовательных проектов, мы планируем взаимодействовать и в области подготовки специалистов по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Для этого при участии специалистов Йошкар-Олинской городской больницы на базе МарГУ будет создан симуляционный центр, - рассказал Михаил Швецов.

Кроме того, в Марийском государственном университете откроются новые кафедры - хирургического профиля и инфекционных болезней. Кроме того, в Марийском государственном университете откроются новые кафедры - хирургического профиля и инфекционных болезней.

Отдел маркетинга и связей с общественностью МарГУ Нравится

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