Накануне Всемирного дня больного, который отмечается 11 февраля, ректор Марийского государственного университета Михаил Швецов встретился с главным врачом Йошкар-Олинской городской больницы Андреем Нагибиным.
На встрече обсуждались вопросы реализации непрерывного медицинского образования, говорилось о достижениях в медицине и актуальных проблемах здравоохранения.
По итогам встречи стороны подписали договор о стратегическом партнерстве в вопросе подготовки профессиональных кадров высшей квалификации для медицинских учреждений не только Республики Марий Эл, России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья.
- Данный договор ознаменовал собой начало сотрудничества между нашими учреждениями. Помимо совместных семинаров, конференций, научно-образовательных проектов, мы планируем взаимодействовать и в области подготовки специалистов по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Для этого при участии специалистов Йошкар-Олинской городской больницы на базе МарГУ будет создан симуляционный центр, - рассказал Михаил Швецов.
Кроме того, в Марийском государственном университете откроются новые кафедры - хирургического профиля и инфекционных болезней.