Исправительная колония № 6, расположенная в Йошкар-Оле, обладает всеми возможными в режимном учреждении средствами массовой информации. Поначалу здесь появилось кабельное телевидение «Диалог», затем газета «Наше слово», а с начала года в учреждении вещает кабельное радио «56 и 6 ИК» (колония находится на улице Строителей, 56 – отсюда и название информационного бренда).У радиошоу «На Шестёрке» оригинальные музыкальные позывные, легко узнаваемые слушателями. Основной темой первых радиопередач стали изменения в Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений, вступившие в силу в декабре прошлого года.Гостями импровизированной студии часто бывают сотрудники колонии. Начальник медицинской части, например, не только рассказал о мерах ограничительного характера, связанных с ОРВИ, но и посоветовал слушателям, что нужно делать для профилактики заболеваний. В рубрике «Есть вопрос!» сотрудники администрации отвечают на вопросы, поступившие от осужденных, а «Стол заказов» обрабатывает заявки на поздравления. Музыкальные приветы, вместе с посылками и передачами, смогут оставлять и родственники осужденных – в комнате ожидания появится соответствующий стенд.Сейчас кабельное радио «56 и 6 ИК» выходит в режимный эфир четыре раза в неделю, причем воскресный выпуск является итоговым. Впрочем, организаторы вещания надеются, что радиошоу станет ежедневным – некоторые из уже заявленных рубрик пока не воплотились в жизнь.

– Идея создания своего радио у нас возникла давно, но к ее реализации мы подошли, когда окончательно проработали все вопросы – и творческого характера, и сугубо технические, – говорит заместитель начальника исправительной колонии № 6 Марат Сафаров. – Свою роль сыграло и то, что среди осужденных нашлись способные ребята, которым интересно этим заниматься. Некоторые инициативы исходят от них, в ряде случаев организаторами передач и радиовыступлений становятся сотрудники колонии.

Естественно, что формат радиостанции в режимном учреждении предполагает строгий контроль со стороны администрации. Здесь запрещена какая бы то ни было пропаганда асоциальных явлений и криминальной псевдоромантики.