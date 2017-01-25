Так, лишь 11 из 17 муниципалитетов субъекта имели паспорта готовности к осенне-зимнему периоду, к началу отопительного периода обеспеченность твёрдым топливом составляла лишь порядка трети, при норме - не менее 70%.

В Республике Марий Эл прошла проверка прохождения осенне-зимнего периода, в результате которой в регионе был зафиксирован ряд нарушений подготовки и прохождения отопительного цикла. О ситуации будет доложено главе Минстроя Михаилу Меню. Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Чибис в рамках рабочей поездки в Республику Марий Эл.В результате инспекции объектов теплоснабжения Республики Марий Эл были зафиксированы факты предоставления регионом недостоверных данных о подготовке к зиме.

«В результате совместной инспекции Минстроя России с Ростехнадзором мы выявили несоответствие сведений, предоставляемых регионом, реальному положению дел. Запасов топлива в котельных хватит буквально на несколько дней, тот уголь, который мы увидели, похож скорее на труху, чем на качественное горючее - при этом цена, по которой его приобрели, выше, чем в соседнем регионе. Котельные изношенные, обслуживаются ненадлежащим образом, документация не соответствует регламентам, режимных карт нет. При температурах до -20 ситуацию можно назвать критической», - прокомментировал заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Одним из факторов, негативно повлиявших на подготовку региона к ОЗП, стал рост задолженности перед теплоснабжающими организациями с 516,5 до 941,8 млн рублей по сравнению с прошлым годом.

Региональные власти Республики поблагодарили Минстрой России за указанные недостатки. По мнению Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл Николая Куклина, они вызваны объективными причинами и не носят критического характера.

«Правительство Республики проводило отопительный сезон и в более тяжелой финансовой ситуации и ни разу за последние семнадцать лет не допустило ни одного сбоя», - сообщил он.