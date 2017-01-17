Каким ожидается паводок в Марий Эл – об этом 9 февраля говорили в Доме Правительства республики на заседании КЧС.Заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прошло под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл Николая Куклина.Среди основных тем мероприятия – меры по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2017 года и повышению готовности гидротехнических сооружений, вопросы складывающейся водохозяйственной обстановки на водохранилищах Волжско-Камского каскада, гидрометеорологической обстановке и ожидаемом характере весеннего половодья на территории республики.Как рассказал заместитель руководителя Департамента экологической безопасности, природопользования и зашиты населения республики Андрей Казеев, по предварительным прогнозам Центра МЧС России половодье 2017 года может стать одним из наиболее высоких за последние годы: таким, какое бывает раз в 20 лет. Дело в том, что снегозапасы на территории Республики Марий-Эл (по состоянию на 10 января) превысили климатическую норму в 1,5-2 раза.

«Наблюдается повышенная приточность к Чебоксарскому гидроузлу. Согласно прогнозу Росгидромета в первом квартале приток воды в большинстве водохранилищ на Волге и Каме ожидается на 20-60 процентов больше нормы. Складывающаяся гидрометеорологическая обстановка вызывает опасения: ранняя и устойчивая зима без значительных оттепелей. Это ведет к значительному накоплению запасов воды в снеге и половодью, которое может стать одним из наиболее высоких за время существования каскада, превышающим по объему 200 куб.км. Об этом говорят и теоретические расчеты. По предварительным оценкам объем половодья может составить около 212 куб.км», - констатировал Андрей Казеев.

Как было отмечено, за время существования каскада объемы весеннего половодья выше 200 куб. км имели место трижды: в 1966 году – 210 куб.км; в 1979 году – 208 куб.км и в 1994 году – 203 куб.км.Свою обеспокоенность высказал и заместитель руководителя Верхне-Волжского бассейнового водного управления - начальник отдела водных ресурсов по Республике Марий Эл Александр Обухов.По его словам, запасы воды в снеге являются основным показателем, определяющим объем и максимальные расходы половодья. По состоянию на 10 января снегозапасы в Волжско-Камском бассейне превысили норму на 32%. Это максимальное значение с 1999 года. При этом в феврале-марте запасы воды в снеге могут увеличиться.«Какие могут быть последствия? Это подтопление и затопление домов в Кокшайске, Семеновке и садах «Волгарь», в северной части д.Уржумка, где идет активная частная застройка, полное затопление д.Сумки, где расположены старейшая Сумская церковь и 4 жилых дома. Причина - дамба обеспечивает защиту только от половодий обеспеченностью более 10%. Кроме того, подтопление и затопление сибиреязвенных скотомогильников у Отар и в д.Сенюшкино Килемарского района», - отметил Александр Обухов.{img center N}Уменьшение негативного воздействия половодья, по его мнению, возможно за счет регулирования режимов работы водохранилищ.Как рассказал заместитель руководителя Департамента экологической безопасности, природопользования и зашиты населения республики Андрей Казеев, подготовка к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2017 года начата заблаговременно: водохранилища опорожнены до зимнего уровня, водосбросные сооружения очищены от мусора; составлены акты готовности ГТС к работе в осенне-зимний период; созданы резервы материальных и финансовых средств; разработаны планы мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, которые необходимо откорректировать и утвердить на заседаниях районных противопаводковых комиссий. Всего на территории Республики Марий Эл эксплуатируется 189 гидротехнических сооружений водохозяйственного комплекса.Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл Николай Куклин особо отметил важность проведения информирования населения о предварительном прогнозе прохождения паводка и мерах защиты, а также организации работы, направленной на страхование граждан и юридических лиц от рисков, вызванных паводком, в том числе сельскохозяйственного страхования.В рамках заседания члены Комиссии обсудили также темы подготовки лесного хозяйства и населенных пунктов Марий Эл к весенне-летнему пожароопасному сезону; проведения мероприятий, направленных на совершенствование деятельности пожарно-спасательных подразделений и спасательных формирований, дислоцируемых на территории региона; выполнения дополнительных мер безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.Министр лесного и охотничьего хозяйства республики Алексей Шургин подробно рассказал обо всех проведенных организационных мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону.Для предотвращения распространения лесных пожаров будет проведено обустройство лесов, которое включает в себя строительство дорог противопожарного назначения, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, просек, благоустройство мест отдыха и ряд других мероприятий.

«С момента схода снежного покрова в первую очередь противопожарное обустройство лесов будет проводиться на лесных участках, непосредственно примыкающих к населенным пунктам, входящим в перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров», - отметил министр лесного и охотничьего хозяйства республики.

Алексей Шургин доложил, что обнаружение лесных пожаров будет осуществляться при проведении авиационного и наземного патрулирования, а так же с помощью АПК «Лесной дозор» в состав которого входят 18 камер видеонаблюдения и с 36 пожарно-наблюдательных вышек. Один из проблемных вопросов - захламление земель лесного фонда и прилегающих к ним территорий бытовым мусором и промышленными отходами.Говоря о безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, было отмечено, что ежедневно более 160 человек занимаются техническим обслуживанием внутридомового газового оборудования. Аварийно-диспетчерская служба в круглосуточном режиме осуществляет постоянную деятельность по ликвидации аварийных ситуаций и утечек газа.ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» совместно с ГУ МЧС России по Республике Марий Эл и Департаментом государственного жилищного надзора проводятся рейдовые проверки состояния ВДГО в многоквартирных домах и особенно эксплуатация газового оборудования в домах с общими кухнями. По итогам проверок в г.Йошкар-Оле отключено 2 плиты за неудовлетворительное техническое состояние.За последний квартал выявлено 60 случаев повторного самовольного подключения абонентов к сети газораспределения. По всем случаям необходимые документы переданы в полицию для привлечения к административной ответственности.Единственной проблемой при выполнении работ по техобслуживанию ВДГО остаётся отсутствие доступа во все квартиры, в связи с нежеланием, а иногда и категорическим отказом абонентов от проведения работ.