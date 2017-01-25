Продолжается зима, а это значит, что меховые изделия не теряют свой популярности. Для того чтобы согреться в студеную пору, многие женщины покупают шубы именно из натурального меха.Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл напоминает, что в связи с вступлением в силу с 12 августа 2016 года постановления Правительства Российской Федерации от 11.08.2016 №787 «О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» и признано утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2016 № 235 «О проведении эксперимента по маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха», на сегодняшний день маркировка изделий из натурального меха является обязательной для всех участников оборота товаров, включая производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов, комиссионеров и иных участников мехового рынка.

Стоит отметить, что для товаров, которые были введены в оборот до 12 августа 2016 года, маркировка осуществляется по упрощенной схеме (без записи информации КиЗ) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2016 № 1034 «О внесении изменений в Правила реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха» срок маркировки продлен до 80 рабочих дней со дня вступления Соглашения в силу, а также определен срок размещения в Информационном ресурсе маркировки заявления об изготовлении и выдаче КиЗ на остатки товаров в течение 60 рабочих дней со дня вступления Соглашения в силу.

Индивидуальные предприниматели имели возможность до 07.11.2016 подать заявление на изготовление КиЗ в Информационном ресурсе на маркировку остатков товаров, имеющихся на 12.08.2016, до 05.12.2016 (включительно) осуществить маркировку остатков товаров, имеющихся на 12.08.2016 и внести о них сведения в Информационный ресурс.Следует иметь в виду, что 06.12.2016 КиЗ, предназначенные для маркировки остатков, сведения о маркировке, которые не представлены в Информационный ресурс маркировки, считаются недействительными и не подлежат дальнейшему использованию.Изделия из меха должны иметь один из следующих видов КиЗ (контрольных (идентификационных) знаков (марок):вшивной (вшивается непосредственно в само изделие и оставляет видимой графическую информацию);клеевой (наклеивается на изделие);навесной\накладной (крепится к изделию с помощью одноразового пломбирующего элемента).За оборот немаркированных изделий из натурального меха и нарушение порядка их маркировки на территории Российской Федерации предусмотрена административная (статья 15.12 КоАП РФ - Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации) и уголовная (ст. 171.1 УК РФ - Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации) ответственность.

В 2016 году в Управление Роспотребнадзора поступило обращение потребителя на реализацию женской одежды из натурального меха безмаркировки контрольными (идентификационными) знаками.

По данной жалобе Управлением была проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя, реализующей женскую одежду из натурального меха, в ходе которой факт жалобы подтвердился.В продаже на витринах с оформленными ценниками находились и предлагались потребителям предметы женской одежды из натурального меха отечественного производства при отсутствии маркировки контрольными (идентификационными) знаками (далее - КИЗ), предусмотренными Правилами № 787 - шубы и полушубки из натурального меха овчины (мутон) с воротником из меха норки, песца.В результате выявленных нарушений, в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело. Материалы направлены в суд для решения вопроса о привлечении к административной ответственности.Уважаемые потребители, если вы обнаружили немаркированные меховые изделия, обращайтесь в Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по телефонам:8-800-707-61-77, 68-19-44 - с 10:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:45.