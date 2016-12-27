Накануне на третьем этаже нового учебно-лабораторного корпуса МарГУ открылся первый коворкинг-центр. Теперь у студентов, которые хотят подготовиться к творческим фестивалям, заниматься общественной работой или проектной деятельностью, есть альтернативный офис.Центр оборудован офисной мебелью и техникой, чтобы студенты в комфортных условиях могли реализовывать свои идеи.

- Коворкинг – это специальное пространство, созданное для тех, кто не хочет работать ни в офисе, ни дома. Помимо комфортного места для работы и учебы, здесь можно найти единомышленников, обменяться опытом и развить свои идеи, – рассказывает Евгений Иванович Белоусов, начальник управления по воспитательной работе и молодежной политике МарГУ.

В торжественной обстановке красную ленточку перерезали проректор по учебной и воспитательной работе Олег Сидоров и глава студенческого самоуправления, студентка Института национальной культуры и межкультурной коммуникации Яна Семенова.

- Хочу сказать большое спасибо руководству Марийского государственного университета за создание уютного комфортного центра для нас, студентов. Теперь мы можем свободно и в более приятных условиях работать над своими университетскими заданиями и проектами, - рассказала Яна Семенова.

Открытие коворкинг-центра посетил и ректор Марийского государственного университета Михаил Швецов.

- Коворкинг-центр – это первый центр в нашем вузе. И в ближайшие годы планируется создание таких центров в каждом корпусе. Мы рады, что вы активно занимаетесь общественной работой. И мы будем всячески поддерживать ваши идеи и начинания, - отметил Михаил Николаевич, обращаясь к студентам.

Стоит отметить, что в конце 2016 года на Всероссийском семинаре-совещании по Программе развития деятельности студенческих объединений Совет студентов и аспирантов МарГУ вошел в число 18 лучших Студенческих объединений России. Это большое и значимое достижение на федеральном уровне, а открытие коворкинг-центра - заслуженный подарок для студентов.