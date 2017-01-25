09/02/2017

В Марий Эл каждый второй абонент «Ростелекома» пользуется электронным счетом







Получать платежный документ по электронной почте предпочитают 8 тысяч абонентов, через Единый личный кабинет (ЕЛК) lk.rt.ru – 62 тысячи.



Наиболее популярен современный сервис у жителей городов республики, а также жителей поселков: Медведево, Советский, Сернур, Морки, Мари-Турек, Оршанка, Параньга.

В Марий Эл свыше 70 тысяч абонентов «Ростелекома» пользуются электронной доставкой счета за услуги связи. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 15%.Наиболее популярен современный сервис у жителей городов республики, а также жителей поселков: Медведево, Советский, Сернур, Морки, Мари-Турек, Оршанка, Параньга. «Как показывает статистика, за последние три года количество абонентов, выбравших электронный счет, выросло в четыре раза. Несомненным плюсом электронного счета являются оперативность и надежность доставки. Информация о начислениях приходит раньше момента доставки бумажного счета, что позволяет выбрать наиболее удобное время осуществления платежа и способ оплаты. Особенно важно это для жителей сельских населенных пунктов, где зачастую отсутствуют пункты приема платежей и существует проблема своевременной оплаты услуг связи», – отметила руководитель группы клиентского опыта и обслуживания филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Людмила Малыгина.

Напомним, для того, чтобы перейти с бумажных счетов на электронные необходимо оформить подписку, которая доступна на сайте www.gold.volga.rt.ru/sp , в ЕЛК, Центрах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».



Оплатить электронный счет можно при помощи систем электронных платежей в интернете или через платежные терминалы. Пользователь может получать и оплачивать не только свой счет за услуги связи, но и счета родственников, знакомых.



Подробности можно узнать по телефону 8 800 1000 800 . Напомним, для того, чтобы перейти с бумажных счетов на электронные необходимо оформить подписку, которая доступна на сайте, в ЕЛК, Центрах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».Оплатить электронный счет можно при помощи систем электронных платежей в интернете или через платежные терминалы. Пользователь может получать и оплачивать не только свой счет за услуги связи, но и счета родственников, знакомых.Подробности можно узнать по телефону

Пресс-служба Филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком Нравится

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