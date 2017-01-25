В своем вступительном слове Андрей Чибис отметил, что это его третий визит в Республику Марий Эл за последние несколько месяцев.

Марий Эл с рабочим визитом посетил заместитель руководителя Минстроя России, главный федеральный жилищный инспектор Андрей Чибис.7 февраля Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл Николай Куклин и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис провели в Доме Правительства совещание по вопросу прохождения отопительного сезона на территории региона и реализации приоритетного проекта страны «Формирование комфортной городской среды».В разговоре приняли участие представители органов исполнительной власти, главы администраций муниципальных образований, территориальных федеральных ведомств, руководители предприятий сферы строительства и ЖКХ, управляющих компаний, члены регионального отделения Общероссийского народного фронта в Марий Эл, представители СМИ.

«Республика стала практически родной. Первые два раза мы рассмотрели целый набор вопросов, обсудили, как будем развиваться по всем ключевым вопросам, связанным и с системой жилищно-коммунального хозяйства, и с решением вопросов благоустройства. Сегодня более практическая задача оперативного плана: в рамках тех решений, которые поручены руководством страны, мы стали делать внеплановые проверки самого главного, что есть сейчас – это прохождение отопительного периода», - начал совещание заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Андрей Чибис обратил внимание на аномальные погодные условия, характерные для некоторых субъектов страны, и отметил работу коммунальных служб.

«К чести коммунальщиков, несмотря на резкость похолодания, в значительном количестве субъектов страны у нас одновременно на 45 процентов сократилась аварийность в теплоснабжении. Это благодаря слаженной четкой работе тех, кто непосредственно не столько «в кабинетах», сколько как раз тех, кто стоит у котлов», - заметил Андрей Чибис.

В Республике Марий Эл отопительный период проходит в штатном режиме. Несмотря на морозы объекты тепло-, водо- и электроснабжения работают. Но, как отметил Андрей Чибис, есть набор сложностей, одна из которых – долги за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Также вопросы у проверяющих возникли к качеству топлива и техническому состоянию ряда котельных.На замечания, озвученные заместителем руководителя федерального министерства и главой Ростехнадзора по Республике Марий Эл, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл Николай Куклин ответил, что последние 17 лет регион без сбоев и ЧП проходил отопительный сезон. Так будет и на этот раз.

«Как Первый заместитель Председателя Правительства, на которого возложены задачи прохождения отопительного сезона, как председатель республиканской комиссии по подготовке к осенне-зимнему периоду, как должностное лицо я даю гарантию, что мы пройдем отопительный сезон без чрезвычайных ситуаций. Мы уже на апрель, на 14 число, поставили в план работы правительства подвести итоги отопительного сезона и наметить задачи на следующий. Я не скрываю, что есть определенные проблемы. Очень сложное финансовое положение, - сказал Николай Куклин. - Наши поставщики и по газу, и по электрической энергии нам верят, понимают, что трудности временные. И мы их не подведем», - подчеркнул Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл.

«Что касается работы котельных на твердых видах топлива, то проблем с обеспечением угля нет. На весь отопительный сезон при потребности 43 тыс. тонн завезено уже 39 тыс. тонн.

В феврале запланирована поставка оставшихся 4 тыс. тонн. Уголь качественный. Цена, сформированная с учетом железнодорожного тарифа, составляет 4300 рублей за тонну. Это ниже, чем в соседних регионах.Что касается проверенных отопительных котельных, то это котельные малой мощности муниципальной собственности, ранее они принадлежали сельхозпредприятиям. Мы готовы принять их на республиканский уровень при условии изменений, внесенных в Федеральный закон № 131-ФЗ, которым, вообще-то, обеспечение населения теплом возложено на местное самоуправление.По факту некачественного угля на одной из котельных Моркинского района Правительство обратилось в прокуратуру республики по вопросу проверки завоза такого угля.Мы проводим системную работу по сокращению потребления угля. Когда-то республика завозила 120 тыс. тонн угля. В предстоящий отопительный сезон мы этот объем сократим до 30 тыс. тонн.Угольные котельные вырабатывают всего 9 процентов тепловой энергии и уголь всегда можно заменить местными видами топлива.Негативная информация, предоставленная Управлением Ростехнадзора, тенденциозная. Все показанные замечания в различных ракурсах имеются на пяти котельных.Думаю, что цель проведения этого заезда проверяющими не достигнута. Марий Эл – это стабильный регион во всех отношениях».В завершение выступления Николай Куклин отметил работу правительства республики и по другим социальным направлениям:

«Количество жилых домов, выведенных в капитальный ремонт в 2016 году, увеличилось в 2,5 раза. Отремонтировано 120 домов. На этот год тоже хороший задел. По ликвидации аварийного жилья - то, что Вы контролируете тщательнейшим образом, мы тоже неплохо выглядим. Программу закончим в срок».

Напомним, что в ноябре Минстрой России отметил, что по итогам программы расселения из аварийного жилья за 10 месяцев 2016 года полностью расселили весь объем аварийного жилья 6 регионов, новое жилье получили более 419 тыс. человек, проживавших в 6,55 млн. кв. м аварийного жилищного фонда.

Полностью расселили весь объем аварийного жилья Республика Ингушетия, Калининградская область, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ. Выполнили план 2016 года 14 регионов, в том числе Ростовская область, Тюменская, Орловская и Тамбовская области, Карачаево-Черкесская республика и Республика Марий Эл.Главы администраций районов, в свою очередь, поделились ситуацией, сложившейся в их муниципалитетах в сфере прохождения отопительного сезона, рассказали о своей работе в обозначенных направлениях, состоялся обмен мнениями.После совещания заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис ответил на вопросы журналистов.

«Проект по формированию комфортной городской среды будет воплощаться во всех субъектах Российской Федерации. Тема эта является одной из национальных приоритетов. Наша задача - сделать города и муниципалитеты конкурентоспособными для людей, в том числе за новое поколение, которое сегодня обучается, развивается, получает хорошее образование, чтоб они оставались в наших городах, создавали новую экономику. И республика будет вовлечена в этот проект. Федеральные средства - 137 миллионов рублей в марте уже поступят в регион, и есть жесткий четкий план благоустройства территорий. Принципиальным моментом является вовлечение людей в принятие решений в определение и согласование дизайн-проекта и контроль за исполнением того, что было задумано. Решения должны обсуждаться гражданами, которые должны стать участниками создания новой городской среды», - отвечая на вопрос журналистов о реализации приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», заметил Андрей Чибис.

Для реализации данного приоритетного проекта Минстроем России были подготовлены проекты правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование современной городской среды и на поддержку обустройства мест массового отдыха населения в 2017 году. Согласно требованиям, не менее две трети объема средств должны быть направлены на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а одна треть объема – на благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования населенного пункта (центральная улица, площадь, набережная и другие).