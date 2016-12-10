08/02/2017

Активисты ОНФ в Марий Эл проверили состояние теплосетей в Волжске (Марий Эл)





По результатам проверки общественники направили обращения в ресурсоснабжающие организации, а также в региональный департамент государственного жилищного надзора.



Эксперты Народного фронта начали проверку с города Йошкар-Олы. В ходе выборочной проверки в столице республики было выявлено пять объектов, где зафиксированы нарушения в изоляции труб теплопередачи. В частности, повреждения теплоизоляционного слоя имеет участок теплотрассы между детскими садами № 72 и № 65. Трубы оголены возле хозяйственной постройки за магазином по адресу Баумана,21. Также теплосеть по ул. Суворова имеет снаружи видимые дефекты. Аналогичная ситуация зафиксирована и по адресам: Строителей,11а и Зеленая,16.



г.Йошкар-Ола, ул.Суворова, 1Б г.Йошкар-Ола, ул.Суворова, 1Б г.Йошкар-Ола, ул.Йывана Кырли, 16Б г.Йошкар-Ола, ул.Йывана Кырли, 16Б г.Йошкар-Ола, ул.Баумана, 21 г.Йошкар-Ола, ул.Баумана, 21 г.Йошкар-Ола, ул.Строителей, 11 а г.Йошкар-Ола, ул.Строителей, 11 а



п.Суслонгер, ул.Школьный переулок, 9 п.Суслонгер, ул.Школьный переулок, 9 п.Суслонгер, ул.Школьный переулок, 9 а п.Суслонгер, ул.Школьный переулок, 9 а



Иная картина сложилась в городе Волжске. Так, по адресам на улицах Кошкина,22 и Лесозаводской,7 изоляция отопительных труб оказалась давно изношенной и требующей замены. Жители домов признались, что даже не помнят, когда трубы утепляли в последний раз.



г.Волжск, ул.Кошкина, 22 г.Волжск, ул.Кошкина, 22 г.Волжск, ул.Лесозаводская, 7 г.Волжск, ул.Лесозаводская, 7



г.Волжск, ул.Ленина, 61 (до) г.Волжск, ул.Ленина, 61 (до) г.Волжск, ул.Ленина, 61 (после) г.Волжск, ул.Ленина, 61 (после) Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл в рамках проведения всероссийской акции «С теплом – труба!» проверили состояние теплосетей в Йошкар-Оле, Волжске и ряде муниципалитетов региона. За две недели экспертами Народного фронта было обследовано более 40 объектов, по некоторым их них подтвердились факты изношенности изоляции надземных теплосетей.По результатам проверки общественники направили обращения в ресурсоснабжающие организации, а также в региональный департамент государственного жилищного надзора.Эксперты Народного фронта начали проверку с города Йошкар-Олы. В ходе выборочной проверки в столице республики было выявлено пять объектов, где зафиксированы нарушения в изоляции труб теплопередачи. В частности, повреждения теплоизоляционного слоя имеет участок теплотрассы между детскими садами № 72 и № 65. Трубы оголены возле хозяйственной постройки за магазином по адресу Баумана,21. Также теплосеть по ул. Суворова имеет снаружи видимые дефекты. Аналогичная ситуация зафиксирована и по адресам: Строителей,11а и Зеленая,16.Следующим пунктом проверки общественников стал поселок Суслонгер Звениговского района. Ранее в региональное отделение Народного фронта обратились жители, проживающие в двухэтажных домах № 9 и 9а на улице Школьный Переулок. Людей беспокоил холод в квартирах в зимний период. В ходе рейда проверяющие зафиксировали повреждение теплоизоляций вдоль магистралей от котельни к домам, а также образовавшийся слой льда под вентилем теплотрассы.Общественники также проверили состояние теплоизоляции воздушных трубопроводов от котельной до многоквартирных жилых домов и объектов социального значения в поселке Медведево Медведевского района. Мониторинг показал, что в целом в райцентре ситуация с содержанием надземных теплосетей является удовлетворительной.Иная картина сложилась в городе Волжске. Так, по адресам на улицах Кошкина,22 и Лесозаводской,7 изоляция отопительных труб оказалась давно изношенной и требующей замены. Жители домов признались, что даже не помнят, когда трубы утепляли в последний раз.Также активисты ОНФ отреагировали на обращение волжан и выехали с проверкой труб вокруг дома № 61 по ул. Ленина. К приезду проверяющих на «оголенном» участке уже работала бригада специалистов по устранению ранее выявленных дефектов. «По итогам рейда мы еще раз напомним организациям о тщательной инвентаризации всех сетей. Отопительный сезон еще не закончился, поэтому призываем не откладывать замену изоляционных материалов до осени и своевременно реагировать на обращения граждан, так как ненадлежащее содержание влечет потери тепла при транспортировке тепловой энергии, приводит к авариям и росту коммунальных платежей», - отметил руководитель региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» Василий Бочкарев.

По словам спикера, список подтвержденных адресов будет направлен в адрес ресурсонабжающих организаций, городских администраций, а также будет на контроле Народного фронта и регионального департамент государственного жилищного надзора до устранения всех нарушений. По словам спикера, список подтвержденных адресов будет направлен в адрес ресурсонабжающих организаций, городских администраций, а также будет на контроле Народного фронта и регионального департамент государственного жилищного надзора до устранения всех нарушений.

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