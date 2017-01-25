В администрацию городского округа «Город Йошкар-Ола» поступают многочисленные обращения горожан по поводу роста размера платы за отопление.

Напоминаем, что обязанность по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии определена Федеральным законом от 22 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

Согласно действующему законодательству ежегодное изменение тарифов производится один раз в год с 1 июля. Таким образом, в течение отопительного периода тарифы на теплоэнергию не изменялись.



Данные таблиц свидетельствуют о том, что рост платы за отопление происходит из-за увеличения потребления тепловой энергии при понижении температуры наружного воздуха.



Основными факторами, влияющими на величину потребления тепла жилым домом, являются:



На сегодняшний день практически во всех многоквартирных домах (МКД) г.Йошкар-Олы, в которых имеется техническая возможность, установлены общедомовые приборы учета (ОДПУ) тепловой энергии (отопление) и теплоносителя (горячей воды). То есть, значительная часть населения города оплачивает отоплениеи горячее водоснабжение по фактическому потреблению.Объем потребления тепловой энергии на нужды отопления зависит от температуры наружного воздуха, в связи с чем происходит регулирование системы теплоснабжения с учетом температурного графика подачи тепловой энергии. Чем температура наружного воздуха выше, тем ниже температура теплоносителя на вводе в дом, соответственно, объем потребления тепловой энергии, зафиксированный прибором учета тепловой энергии, меньше.В связи с этим, при неизменных в течение отопительного сезона тарифах на тепловую энергию, но различных объемах потребления тепловой энергии, зафиксированных приборами учета, платеж за услуги отопления в разные месяцы составляет различную величину.показан объем потребления тепловой энергии домами с приборами учета в зависимости от температуры наружного воздуха в сравнении с объемом, определенным по нормативам..В прошлом отопительном периоде ноябрь и декабрь 2015 года были намного теплее, поэтому потребление теплоэнергии на отопление было значительно меньше.Среди граждан бытует мнение, что ОДПУ регулируют потребление тепловой энергии многоквартирными домами. Это не так. В задачу ОДПУ входит определение количества тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды), которые потребил многоквартирный дом, и ничего другого.- конструктивное исполнение дома (кирпичный, панельный, монолитный и т.д.) в зависимости от года постройки;- техническое состояние строительных конструкций МКД;- качество обслуживания тепловых узлов в МКД управляющими компаниями, т.е. их регулировка под температурный график подачи тепловой энергии от источника тепла;- температура наружного воздуха.Следует учесть и тот фактор, что большинство многоквартирных домов в г. Йошкар-Оле присоединены к открытой системе теплоснабжения - это когда отбор воды на горячее водоснабжение производится непосредственно из тепловой сети. При открытой системе теплоснабжения теплоснабжающая организация обязана подавать по одной трубе теплоноситель для отопления и горячего водоснабжения, а в местах водоразбора температура горячей воды должна быть не ниже 60 ºС и не выше 75 ºС. В связи с этим, в отопительный период, когда наружная температура воздуха повышается, теплоснабжающая организация все равно обязана обеспечивать нормативную температуру горячей воды. Поэтому батареи горячие, в квартирах иногда бывает жарко, и граждане вынуждены открывать балконы и форточки.Жильцам многоквартирных домов необходимо проявлять активность в защите своих жилищных прав. Быть безучастными к проблемам своего дома становится очень накладно. Для этого старшим по дому необходимо находиться в более тесном контакте со своей управляющей компанией. Для начала, чтобы снизить потребление тепловой энергии многоквартирным домом, необходимо осуществить первоочередные малозатратные энергосберегающие мероприятия. К таким мероприятиям относятся утепление квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, восстановление разбитых стёкол в окнах лестничных площадок, в балконных переходах незадымляемых лестниц, в проёмах окон подвальных помещений, восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах подвальных помещений, в тепловых пунктах.Далее идут более затратные мероприятия, такие, как внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов (например, систем погодного регулирования), реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков и т.д. Всё это можно реализовать при тесном контакте жителей многоквартирного дома (старших по дому) со своей управляющей компанией.Примерный перечень энергосберегающих мероприятий также утвержден Приказом Минэкономразвития России от 17 февраля 2010 г. N 61. Указанные мероприятия должна выполнять по решению собственников помещений в МКД управляющая многоквартирным домом компания.