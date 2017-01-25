Основными нарушениями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей у хозяйствующих субъектов, занятых оборотом мяса и мясопродуктов, являются:



Специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл с 2013 года по январь 2017 г. проведено 976 проверок деятельности по производству и обороту мяса свинины, из них проверено 24 предприятия по производству и переработке мяса, 656 предприятий розничной торговли, 2 продовольственных рынка, 294 предприятия общественного питания. Предприятия оптовой торговли мясом и мясопродуктами на территории республики отсутствуют.нарушение санитарного содержания территории;нарушение санитарно-технического состояния (требуется проведение текущего ремонта);нарушение условий мытья инвентаря;нарушение товарного соседства при хранении и реализации сырых и готовых продуктов питания;отсутствие необходимой маркировки продукции;нарушение дезинфекционного режима при обработке инвентаря;нарушение правил личной гигиены;нарушение сроков реализации мясных полуфабрикатов и колбасных изделий;нарушение условий сбора пищевых отходов;реализация мясных полуфабрикатов и колбасных изделий без сопроводительных документов;нарушение условий хранения и реализации пищевых продуктов.

По результатам проведенных проверок за нарушение требований действующего законодательства возбуждено 753 дела об административном правонарушении в отношении должностных лиц, наложено 735 штрафов на общую сумму 3406000 рублей. Остальные материалы находятся на рассмотрении в Управлении.

В ходе проверок снято с реализации 780 партий мясопродуктов в количестве 1383,17 кг.В отношении 5 индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, и трёх юридических лиц, оказывающих услуги розничной торговли и общественного питания, за нарушения санитарно-гигиенических требований (отсутствие водоснабжения и канализации, отсутствие необходимых производственных помещений для обработки мяса) материалы административных дел по ст. 6.6 КоАП РФ и ст. 6.3 КоАП РФ направлены на рассмотрение в суд. Решением суда деятельность 8 предприятий приостановлена на срок от 30 до 90 суток.Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, проверки в сфере оборота мяса и мясопродуктов продолжаются.

Справочно:

Напоминаем, что мясо и мясные продукты занимают важное место в рационе человека благодаря составу и питательным свойствам.



Мясо, как продукт питания, занимает центральное место в рационе человека благодаря уникальному составу и питательным свойствам. Прежде всего это источник целого ряда незаменимых нутриентов в питании человека:



- полноценный животный белок,

- аминокислоты,

- жирные кислоты (омега-3, омега-6, омега-9),

- минеральные соли,

- микро- и макроэлементы, витамины (особенно группы В).



Для взрослых рекомендуемая в суточном рационе доля белков животного происхождения от общего количества белков составляет 50%.

Уважаемые потребители, не покупайте мясо и мясные продукты у случайных продавцов.



Для детей рекомендуемая в суточном рационе доля белков животного происхождения от общего количества белков составляет 60%.Взрослые люди, занятые очень тяжёлым физическим трудом, могут съедать до 220 граммов мяса и мясной продукции, работники умственного труда - от 120 до 140 граммов, а люди пожилого возраста – 110-120 граммов в день.Обращайте внимание на условия хранения товара, на внешний вид самого продукта:целостность упаковки (упаковка должна быть без внешних дефектов, герметичной);сохранность формы продукта (форма продукта должна соответствовать традиционному виду продукта, без следов повторного замораживания, заветривания, без деформации, отсутствие «снежной шубы» на замороженных полуфабрикатах);этикетку (маркировка должна быть на русском языке, а также понятной, легкочитаемой. Маркировка должна включать следующую информацию: наименование продукции; состав пищевой продукции; количество (масса нетто) пищевой продукции; дату изготовления пищевой продукции; срок годности пищевой продукции; условия хранения пищевой продукции; наименование и место нахождения изготовителя; рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению пищевой продукции; показатели пищевой ценности; сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО); единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза (ЕАС).