08/02/2017

Сотрудники ГИБДД в Марий Эл проведут проверки соблюдения правил перевозки детей





В январе сотрудниками ГИБДД было выявлено более 300 административных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки детей). Штраф за нарушение правил перевозки детей для водителей составляет 3000 рублей.

10 февраля в г. Йошкар-Оле и Медведевском районе сотрудники ГИБДД вместе с представителями общественности проведут профилактические мероприятия и массовые проверки соблюдения водителями правил перевозки детей.В январе сотрудниками ГИБДД было выявлено более 300 административных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки детей). Штраф за нарушение правил перевозки детей для водителей составляет 3000 рублей. С начала года в Марий Эл было зарегистрировано 4 ДТП с участием детей-пассажиров. Все они были пристегнуты при помощи специальных детских удерживающих устройств и иных устройств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства.

Причинами случившегося стало несоблюдение правил дорожного движения водителями: выбор скорости, не соответствующей дорожным и погодным условиям, выезд на регулируемый светофорами перекресток на запрещающий сигнал светофора, на полосу встречного движения, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, несоблюдение правил маневрирования.



Поэтому сотрудники ГИБДД просят водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и думать о безопасности юных пассажиров.



Для перевозки детей в возрасте до 12 лет необходимо использовать детское удерживающее устройство, соответствующее весу и росту ребенка, а также иные средства, позволяющие пристегнуть ребенка при помощи штатных ремней безопасности автомобиля.



Для каждой весовой и размерной группы детей выпускаются различные группы автокресел, учитывающие особенности возрастной категории. Сами же детские автокресла и их конструкция должны соответствовать Европейскому Стандарту Безопасности ЕСЕ R44/03 или ЕСЕ R44/04 Universal.



Некоторые родители уже подросших детей нередко задают вопросы, можно ли вместо бустера (кресла-подкладки) использовать обычную подушку и пристегивать ребенка штатным ремнем безопасности. Ни в коем случае. Основное назначение бустера — правильно расположить автомобильные ремни безопасности, проходящие по ребенку, отводя их от жизненно важных зон. Нижняя, горизонтальная часть ремня, за счет специальных направляющих, смещается из опасной области желудка вниз, к более "прочному" тазу. А чтобы диагональная часть ремня не пролегла по шее, используют специальный фиксатор на ремешке, оттягивающий автомобильный ремень к груди. Причинами случившегося стало несоблюдение правил дорожного движения водителями: выбор скорости, не соответствующей дорожным и погодным условиям, выезд на регулируемый светофорами перекресток на запрещающий сигнал светофора, на полосу встречного движения, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, несоблюдение правил маневрирования.Поэтому сотрудники ГИБДД просят водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и думать о безопасности юных пассажиров.Для перевозки детей в возрасте до 12 лет необходимо использовать детское удерживающее устройство, соответствующее весу и росту ребенка, а также иные средства, позволяющие пристегнуть ребенка при помощи штатных ремней безопасности автомобиля.Для каждой весовой и размерной группы детей выпускаются различные группы автокресел, учитывающие особенности возрастной категории. Сами же детские автокресла и их конструкция должны соответствовать Европейскому Стандарту Безопасности ЕСЕ R44/03 или ЕСЕ R44/04 Universal.Некоторые родители уже подросших детей нередко задают вопросы, можно ли вместо бустера (кресла-подкладки) использовать обычную подушку и пристегивать ребенка штатным ремнем безопасности. Ни в коем случае. Основное назначение бустера — правильно расположить автомобильные ремни безопасности, проходящие по ребенку, отводя их от жизненно важных зон. Нижняя, горизонтальная часть ремня, за счет специальных направляющих, смещается из опасной области желудка вниз, к более "прочному" тазу. А чтобы диагональная часть ремня не пролегла по шее, используют специальный фиксатор на ремешке, оттягивающий автомобильный ремень к груди.

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