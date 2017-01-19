08/02/2017

В Йошкар-Оле (Марий Эл) стартует профилактическое мероприятие «Пешеход»





С начала года в марийской столице зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 2 и получили ранения различной степени тяжести 24 человека. По вине пеших участников дорожного движения произошло пять ДТП. На пешеходных переходах зарегистрировано три ДТП.

С 9 по 13 февраля на территории г. Йошкар-Олы Госавтоинспекция проводит специальное профилактическое мероприятие «Пешеход».С начала года в марийской столице зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 2 и получили ранения различной степени тяжести 24 человека. По вине пеших участников дорожного движения произошло пять ДТП. На пешеходных переходах зарегистрировано три ДТП. Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о том, что в соответствии с действующим административным законодательством несоблюдение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении, влечет наложение административного штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.

Кроме того, необходимо помнить об основных правилах проезда пешеходных переходов: приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, по которому движутся пешеходы, водитель транспортного средства обязан остановиться. Это правило действует даже в том случае, если пешеход только ступил на проезжую часть. Обгон на пешеходном переходе запрещен, даже если на переходе нет пешеходов. Если водитель видит, что перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, он обязан также остановиться или снизить скорость.



Пешим участникам дорожного движения необходимо помнить:



- пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам;



- при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств;



- пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин;



- на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.



Сотрудники ГИБДД просят пешеходов и водителей соблюдать правила дорожного движения и не провоцировать аварийные ситуации на дорогах марийской столицы. Кроме того, необходимо помнить об основных правилах проезда пешеходных переходов: приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, по которому движутся пешеходы, водитель транспортного средства обязан остановиться. Это правило действует даже в том случае, если пешеход только ступил на проезжую часть. Обгон на пешеходном переходе запрещен, даже если на переходе нет пешеходов. Если водитель видит, что перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, он обязан также остановиться или снизить скорость.Пешим участникам дорожного движения необходимо помнить:- пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам;- при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств;- пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин;- на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.Сотрудники ГИБДД просят пешеходов и водителей соблюдать правила дорожного движения и не провоцировать аварийные ситуации на дорогах марийской столицы.

Ваша жалоба отправлена. Закрыть

НАПИСАТЬ

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

Здесь пока нет комментариев. Разместите первым!

ЕЩЁ НА ТЕМУ: