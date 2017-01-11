Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления в ближайшие дни обсудит законопроект, посвященный правам коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на пользование землей для традиционных видов промысла.Как сообщил депутат Госдумы – президент Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО) Виктор Кидяев, законопроект вызвал большой интерес, как у членов комитета, так и у экспертов, привлеченных к анализу документа.

«Пристальное внимание муниципальных экспертов к таким вопросам оправданно. Под действие норм законопроекта попадут большие территории, в том числе - находящиеся в распоряжении муниципалитетов, особо охраняемые территории, земли сельхозназначения. Члены ОКМО, помогавшие нам изучить проект, сошлись во мнении, что предложенные изменения актуальны и полезны, однако в целом документ еще требует доработки», - рассказал Кидяев.

Законопроект в Думу внесло Государственное Собрание Республики Саха (Якутия). Авторы предложили расширить список оснований для предоставления земли для традиционных промыслов северных народов, а также увеличить срок безвозмездного пользования до 49 лет вместо 10.

«Такие предложения, дающие больше прав и больше возможностей коренным жителям северного региона, следует поддерживать. Они помогают сохранить историю, самобытную культуру коренных народов, способствуют развитию территорий», - отметил Кидяев.

В то же время, по его словам, эксперты Муниципального конгресса отметили ряд проблемных вопросов. В частности, не учтена специфика кочевого образа жизни многих северных общин. Переход от нынешней процедуры разрешения на пользование землями – к форме предоставления конкретных земельных участков – потребует заключения договоров безвозмездного пользования, обязательного государственного учета, кадастровых работ на больших территориях и так далее. Все это может породить, помимо прочего, конфликты между общинами - соседями по кочевью.

«С учетом того большого рационального зерна, которое авторы вложили в документ, необходимости поддерживать традиционные виды хозяйствования и промыслы народов Севера, отказывать в поддержке этого законопроекта было бы неправильно. Но все спорные вопросы обязательно будут подняты на заседании комитета. В итоге есть два варианта: депутаты могут поддержать проект и в дальнейшем внести в него поправки, либо предложат авторам доработать документ самостоятельно и внести в Думу еще раз», - считает Кидяев.