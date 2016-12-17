04/02/2017

Министр лесного и охотничьего хозяйства Марий Эл принял участие в окружном совещании в Перми







Совещание состоялось в Перми 31 января 2017 года под председательством заместителя министра природных ресурсов РФ – руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика и губернатора Пермского края Виктора Басаргина.

Пермский край в качестве площадки для ежегодного итогового совещания Рослесхоза с участием субъектов ПФО выбран не случайно. Лесной комплекс для региона исторически один из ключевых секторов экономики. Здесь представлены все виды лесной промышленности — от заготовки и лесопиления до глубокой переработки древесины, в том числе с использованием самых передовых инновационных технологий.



В совещании приняли участие: руководство Рослесхоза, руководители органов исполнительной власти субъектов ПФО, уполномоченных в области лесных отношений, Российского центра защиты леса, ФГБУ «Рослесинфорг», руководство МЧС по Пермскому краю, Прокуратуры Пермского края, МВД России по Пермскому краю, проректор Уральского государственного лесотехнического университета С.В.Залесов, лидер научного направления «Геоинформационное и математико-картографическое моделирование геосистем и комплексов» ПГНИУ С.В. Пьянков.





Министр лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл Алексей Шургин принял участие в итоговом совещании «Эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных отношений субъектами РФ Приволжского федерального округа: итоги 2016 года и задачи на 2017 год».Совещание состоялось в Перми 31 января 2017 года под председательством заместителя министра природных ресурсов РФ – руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика и губернатора Пермского края Виктора Басаргина.Пермский край в качестве площадки для ежегодного итогового совещания Рослесхоза с участием субъектов ПФО выбран не случайно. Лесной комплекс для региона исторически один из ключевых секторов экономики. Здесь представлены все виды лесной промышленности — от заготовки и лесопиления до глубокой переработки древесины, в том числе с использованием самых передовых инновационных технологий.В совещании приняли участие: руководство Рослесхоза, руководители органов исполнительной власти субъектов ПФО, уполномоченных в области лесных отношений, Российского центра защиты леса, ФГБУ «Рослесинфорг», руководство МЧС по Пермскому краю, Прокуратуры Пермского края, МВД России по Пермскому краю, проректор Уральского государственного лесотехнического университета С.В.Залесов, лидер научного направления «Геоинформационное и математико-картографическое моделирование геосистем и комплексов» ПГНИУ С.В. Пьянков.Вопросам развития лесного хозяйства в этом году будет уделено особое внимание, поскольку 2017 год указом Президента РФ объявлен Годом экологии. В регионах ПФО леса занимают площадь 41 млн га, из них в хозяйственный оборот вовлечено 54% ресурсов. 18,6 млн га, вовлеченных в оборот, используются для заготовки древесины. Сегодня в субъектах ПФО реализуются 20 инвестиционных проектов в области освоения лесов с объемом расчетной лесосеки 5,8 млн кубометров. План по лесовосстановлению в округе в прошедшем году выполнен на 100%.

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл Нравится

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