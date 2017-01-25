Вирусные гепатиты – это группа инфекций, угрожающих благополучию многих наций, серьезно влияющих на состояние здоровья всей человеческой популяции.
Ежегодно в мире регистрируется около 50 млн., заболевших вирусным гепатитом В. От этой инфекции умирает около 2 млн. человек в год, из них 700000 от цирроза, 300000 от первичного рака печени, 100000 от скоротечного необратимого поражения печени.
Не менее серьезная проблема с гепатитом С. В мире насчитывается до 200 млн. больных вирусом гепатита С и более 350 млн. носителей этого вируса. По распространенности и ущербу, наносимому здоровью населения, вирусные гепатиты значительно превосходят ВИЧ-инфекцию.
Источником заражения является кровь инфицированного человека. До 1989 г. основными путями заражения были переливание донорской крови и хирургические вмешательства.
С введением тестирования донорской крови и использования одноразовых инструментов и шприцов, основными путями заражения стали внутривенное введение наркотиков, татуировки, пирсинг, маникюр, заражение при оказании медицинских услуг. Риск инфицирования половым путем вирусным гепатитом С значительно ниже, чем у вирусного гепатита В и ВИЧ-инфекции.
Половой путь инфицирования вирусом гепатита С более актуален для ведущих беспорядочную половую жизнь и для гомосексуалистов.
Инфицирование вирусом гепатита С ребенка во время беременности не происходит, а во время родов не превышает 5%. При гепатите В возможность заражения ребенка во время беременности – около 20%.
Главная опасность вирусных гепатитов в том, что болезнь протекает без симптомов, а первые симптомы появляются на стадии, когда болезнь труднее поддается лечению и общий прогноз неблагоприятен.
Наиболее частые симптомы – слабость, повышенная утомляемость, боли в суставах, кожные высыпания, повышение температуры тела, нарушения сна. Именно из-за отсутствия симптомов правильный диагноз может быть установлен слишком поздно.
Хроническая пожизненная инфекция и прогрессирующее заболевание печени развивается у большинства инфицированных, и переходит в цирроз в течение 20-30 лет.
У тех, кто употребляет наркотики и алкоголь, цирроз развивается гораздо быстрее – в течение первых 5-10 лет. Поскольку без лечения болезнь прогрессирует, очень важно своевременно установить наличие вирусного гепатита и начать необходимое лечение.
Основная цель лечения хронических вирусных гепатитов – предотвратить прогрессирование заболевания и перехода его в цирроз. Для этого применяется противовирусная терапия. Однако, решение о назначении противовирусной терапии может зависеть от многих факторов и принимается только врачом.
Для успешного лечения особенно важно, чтобы лечение проводил специалист, обладающий опытом применения современных противовирусных препаратов, поскольку они могут вызывать серьезные побочные действия и требуют квалифицированного контроля.
Существует вакцина против гепатита В, которая защищает на 100 % в течение 8-10 лет после прививки. Рекомендуется сделать прививки всем, так как способы заражения этим вируса ставят большинство населения в группу риска. Особенно важно сделать прививку детям и подросткам.