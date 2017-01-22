В 2016 году на территорию Республики Марий Эл прибыло 158 участников подпрограммы и членов их семей, из них 119 - граждане Украины, 21 - Узбекистана, 6 - Беларусь, 4 - Таджикистана, 2 - Молдовы, 3 - Казахстана, 1 - Армении, 1 - Азербайджана, 1 – Киргизии.



В целях содействия социально-экономическому развитию Республики Марий Эл и обеспечению потребности экономики квалифицированными и высококвалифицированными кадрами реализуется подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Марий Эл соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 3 октября 2012 г. № 382.В 2016 году в Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл на участие в данной подпрограмме поступило 152 заявления. Положительно рассмотрено 77 заявлений. В связи с несоответствием требованиям, указанным в подпрограмме, отсутствием требуемой профессиональной квалификации или заявленной вакансии, соответствующей квалификациям соотечественника, по 75 заявлениям принято решение об отказе в участии в Подпрограмме.Из 112 участников подпрограммы и членов их семей трудоспособного возраста трудоустроены 104 человека по следующим профессиям и специальностям: шлифовщик, администратор, тракторист, подсобный рабочий, технолог, кондуктор, юрисконсульт, артист оркестра, птицевод, облицовщик-плиточник, специалист по маркетингу, инженер-сметчик, врач-педиатр участковый, врач-терапевт участковый, технолог общественного питания и др. В том числе один участник подпрограммы имеет ученую степень - кандидат сельскохозяйственных наук и осуществляет в настоящее время трудовую деятельность в должности заместителя директора ООО «МариАгроРесурс».Общий уровень трудоустройства составил 92,8 % от численности участников подпрограммы и членов их семей трудоспособного возраста.

Всем участникам подпрограммы и членам их семей, прибывшим в Республику Марий Эл, при необходимости оказывалась медицинская помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации, выделено 14 мест в организациях дошкольного образования, 15 мест - в организациях начального, основного и среднего общего образования и 1 место - в организации профессионального образования.

В 2016 году на реализацию подпрограммы израсходовано 880,92 тыс. рублей, из них 783,62 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 726,62 тыс. рублей, республиканского бюджета Республики Марий Эл - 57 тыс. рублей) - на оказание единовременной финансовой помощи на бытовое обустройство 261 участнику подпрограммы и членам его семьи. Из общего количества участников подпрограммы и членов их семей: 94 - проживают по договору аренды жилья, 55 - у родственников, 5 - предоставлено служебное жилье, 4 - имеют собственное жилье.В целях информационного освещения подпрограммы в 2016 году проведены следующие мероприятия:на интернет-портале службы занятости населения Республики Марий Элв разделе «Деятельность службы» - «Соотечественники» размещены нормативные правовые акты и памятки для соотечественников, список наиболее востребованных профессий и специальностей для участия в подпрограмме; информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей для трудоустройства на территории Республики Марий Эл соотечественников, проживающих за рубежом, а также вакансии с предоставлением жилья;информация о реализации и условиях участия в подпрограмме размещена на информационно-аналитическом портале для соотечественников «Русский век»;даны 178 консультаций по вопросам участия в подпрограмме;снят и размещен на портале АИС «Соотечественники» и интернет-портале службы занятости населения Республики Марий Эл и информационный презентационный фильм «Пять аргументов выбрать Республику Марий Эл».В УВМ МВД по Республике Марий Эл ведется работа по контролю за проживанием соотечественников на территории республики. Проводятся проверки адресов проживания участников. В 2016 году проведено более 140 проверок, по результатам которых выявлено 2 соотечественника, самовольно покинувших Республику Марий Эл, указанные лица приобрели гражданство Российской Федерации, вернули добровольно в федеральный бюджет единовременное пособие на обустройство в размере 40 000 рублей и компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев в размере 7 600 рублей.Работа по реализации подпрограммы продолжается.